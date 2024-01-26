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Певец SHAMAN оказался проклят. Кто в этом замешан?

Певец SHAMAN оказался проклят. Кто в этом замешан?
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SHAMAN исполняет не только свои песни – артисту легко даются хиты других звезд.

Автор и исполнитель песен SHAMAN в 2023 году был признан лидером российской эстрады. Этого он добился всего за год выступлений на большой сцене, хотя путь к славе начал более десяти лет назад. Ярослава Дронова россияне наблюдали в числе участников шоу "Фактор А" и "Голос".

Теперь же у артиста насчитывается многомиллионная армия фанатов, много миллионов он зарабатывает и на корпоративах. Народ любит музыканта как за вокальные данные, так и за патриотическую позицию. Однако оказывается, что SHAMAN проклят. Один известный деятель заявляет, что он вскоре "сдохнет".

Порчу на звезду навел продюсер Андрей Разин, который с уже давно погряз в скандалах. Создатель группы "Ласковый май", к слову, сбежал в США и оттуда угрожает всем, кто прикоснется к его детищу.

"Многие спрашивают по поводу проклятий. <...> Всех приговариваю. Все, кто прикоснется к "Ласковому маю" без моего разрешения и правообладателей – все сдохните!" – грозно заявил Андрей Разин.

По словам продюсера, ради создания группы ему пришлось рисковать и даже "ходить под расстрельной статьей". Очевидно, что его проклятие касалось и тех, кто исполнял хиты легендарной группы. SHAMAN – в их числе. На вечере памяти Юрия Шатунова он пел "Седую ночь".

26 января 2024, 15:31
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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