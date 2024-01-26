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Пятница 26 января

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Киркоров на фоне отмены зарабатывает в России миллионы

Киркоров на фоне отмены зарабатывает в России миллионы

Филипп Киркоров попал под жесткую народную критику и не менее жесткие санкции.

Король российской эстрады Филипп Киркоров с недавних пор лишился короны. Ни ему, ни другим участникам "голой" вечеринки народ не простил нарочита вульгарного поведения. Конечно, певец попытался извиниться и даже, в некотором смысле, откупиться, но ничего не помогло.

Филипп Киркоров направил финансовую помощь жителям Белгорода. Ксения Собчак объявила сбор, который тут же поддержала Лолита Милявская, вышедшая в эфир со слезами на глазах. Настя Ивлеева в суде постаралась назначить крайних за организацию скандальной тусовки. И никто из них не смог исправить ситуацию.

Слова некогда любимых артистов россиян уже не интересовали, их поступки оказались куда красноречивее слов. По итогу звезды получили жесткие санкции. Однако ходят слухи, что поп-король все еще заработал на фоне отмены Об этом рассказал продюсер Артур Азизбекян.

Он подчеркнул, что исполнитель хита "Снег" снялся для новогоднего выпуска программы "ЧБД". Гонорар звезды составил порядка 30 миллионов рублей. Однако, по словам шоумена, после "голого" скандала народного артиста вырезали из шоу.

При этом деньки якобы остались у Филиппа Киркорова. Получается, что музыкант понес чисто символическое наказание, в том время как Лолита Милявская лишилась концертов, а Настя Ивлеева заплатила административный штраф.

26 января 2024, 13:42
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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