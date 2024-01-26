Мужчина и рот: Елена Малышева дала необычный мастер-класс

Знаменитая на всю страну врач Елена Малышева любит удивлять зрителей необычными методами донесения информации. И этот раз – не исключение.

Известная телеведущая блистает на российских экранах уже более 25 лет. За это время доктор стала одной из тех, чье мнение уважают и к кому прислушаются многие зрители. Преданные поклонники врача с нетерпением ждут от нее новых советов и инструкций по сохранению здоровья. А Елена Малышева, в свою очередь, не перестает радовать почитателей своей оригинальностью.

В студии программы "Жить здорово!" педагог регулярно пробует новые подходы, чтобы проводить зрителям наглядный инструктаж. Однако новый выпуск познавательного шоу с участием врача начался особенно необычно. В нем Елена Малышева появилась вместе с другим специалистом, а рядом с экспертами возвышался реквизит в виде челюсти.

В начале программы телеведущая рассказала фанатам передачи о важности иммунитета. Доктор заявила, что в организме человека каждую секунду идет борьба за жизнь, а начинается она, по словам эксперта, именно в полости рта. Чтобы наглядно показать, как это происходит, Малышева дала зрителям мастер-класс, в котором поучаствовал ее коллега-мужчина и искусственный рот

Коллега ведущей, профессор Продеус, забрался прямо внутрь реквизита. Специалист продемонстрировал, как антитела в организме нейтрализуют вредоносные вирусы, защищая организм.

"Антитела в слизистой полости рта. Они там находятся, чтобы, если пришел вирус, вовремя его заблокировать", – объяснили эксперты.

А ранее "Дни.ру" писали, что 62-летняя Елена Малышева появилась в белье на глазах у публики.