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Мужчина и рот: Елена Малышева дала необычный мастер-класс

Мужчина и рот: Елена Малышева дала необычный мастер-класс
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Знаменитая на всю страну врач Елена Малышева любит удивлять зрителей необычными методами донесения информации. И этот раз – не исключение.

Известная телеведущая блистает на российских экранах уже более 25 лет. За это время доктор стала одной из тех, чье мнение уважают и к кому прислушаются многие зрители. Преданные поклонники врача с нетерпением ждут от нее новых советов и инструкций по сохранению здоровья. А Елена Малышева, в свою очередь, не перестает радовать почитателей своей оригинальностью.

В студии программы "Жить здорово!" педагог регулярно пробует новые подходы, чтобы проводить зрителям наглядный инструктаж. Однако новый выпуск познавательного шоу с участием врача начался особенно необычно. В нем Елена Малышева появилась вместе с другим специалистом, а рядом с экспертами возвышался реквизит в виде челюсти.

В начале программы телеведущая рассказала фанатам передачи о важности иммунитета. Доктор заявила, что в организме человека каждую секунду идет борьба за жизнь, а начинается она, по словам эксперта, именно в полости рта. Чтобы наглядно показать, как это происходит, Малышева дала зрителям мастер-класс, в котором поучаствовал ее коллега-мужчина и искусственный рот

Коллега ведущей, профессор Продеус, забрался прямо внутрь реквизита. Специалист продемонстрировал, как антитела в организме нейтрализуют вредоносные вирусы, защищая организм.

"Антитела в слизистой полости рта. Они там находятся, чтобы, если пришел вирус, вовремя его заблокировать", – объяснили эксперты.

А ранее "Дни.ру" писали, что 62-летняя Елена Малышева появилась в белье на глазах у публики.

Кадр: скриншот "Первый канал"

26 января 2024, 16:06
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал/ "Жить здорово!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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