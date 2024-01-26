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После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови

После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови
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Татьяна Брухунова увела Евгения Петросяна у Елены Степаненко пять лет назад.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и Татьяна Брухунова счастливы в браке уже почти пять лет. Юморист счастлив, однозначно, а по поводу молодухи у его поклонников до сих пор остаются вопросы. Все еще идут жаркие споры: может ли женщина полюбить мужчину, который старше нее на 44 года, или ее интересуют лишь деньги.

Так или иначе, Евгений Петросян значительно обеднел после развода с Еленой Степаненко. Заслуженная артистка России во время расторжения брака отобрала у бывшего мужа все, что только могла отобрать. Хотя основателю театра "Кривое зеркало" стоило больше переживать за репутационные потери.

А пока что Татьяна Брухунова наслаждается всеми прелестями звездной жены. Она активно ведет социальные сети и делится историями с людьми, которые знать о ней не знали до замужества с сатириком. Давеча молодуха артиста поведала подписчикам о посещении частной клиники для сдачи крови.

"Я ходила сдавать анализы, как вы знаете, у меня было 16 пробирок – это прямо реально много..." – подчеркнула Татьяна Брухунова.

Однако проблема молодухи юмориста оказалась совсем не в том, что она потеряла много крови для лабораторных исследований. Она пожаловалась публике на жесткие издевательства со стороны администратора медучреждения.

Жене Евгения Петросяна показалось, что сотрудница клиники умышленно коверкала ее фамилию во время заполнения анкеты. Татьяна Брухунова призналась, что заставила женщину переписывать документы четыре раза.

26 января 2024, 14:12
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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