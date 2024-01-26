Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Анастасии Шульженко, с которой Тарзан изменил супруге Наташе Королевой, не позавидуешь. В социальных сетях актриса жалуется на трудности.

Долгое время Наташа Королева и Сергей Глушко считались одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса. Однако в 2020 году прогремел скандал, который поставил образ идеальной семьи под сомнение. Тогда Тарзан на всю страну признался в измене жене с молодой актрисой Анастасией Шульженко.

Чем закончилась эта скандальная история, помнят многие. Поющая о вестниках разлуки звезда не стала подавать на развод, и пара зажила так же счастливо, как и до признания в неверности. А о той, чье имя прогремело на всю страну из-за связи со стриптизером, с тех пор было почти ничего не слышно.

Сейчас многие поклонники задаются вопросом, что стало с любовницей Тарзана после случившегося. Анастасии Шульженко приходится идти через тернии к звездам, но судьба нередко отправляет ее с небес на землю. Суровая реальность такова, что теперь она возится с ребенком и вопит в социальных сетях о душевной боли, с которой есть пришлось столкнуться.

В 2020 году актриса утверждала, что беременна от стриптизера, но результаты теста не подтвердили ее слова. А недавно в блоге Шульженко появились кадры, где она нянчится с малышом. Брюнетка запечатлела, как качается с девочкой на качели, но скрыла ее внешность от подписчиков.

Вероятно, дела Анастасии не всегда идут так хорошо, как ей бы хотелось. Осенью минувшего года артистка жаловалась в своем телеграм-канале, что была разбита из-за эмоционального выгорания. А в декабре бывшая любовница Тарзана рассказала в социальных сетях о еще одной трудности. Шульженко поделилась, что успешно прошла кастинг в один из проектов и с нетерпением ждала начала съемок, но на роль втайне от нее утвердили другую актрису.

К счастью, все эти испытания не смогли сломить звезду. Она стойко преодолевает трудности и впускает в свою жизнь новое. В этом Анастасию Шульженко можно сравнить с бывшей соперницей Наташей Королевой, которая тоже всегда активно трудится и идет вперед, несмотря на неприятности.