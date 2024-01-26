"Нет никого, лишь мы вдвоем": ТОП-5 хитов Михаила Боярского в честь дня рождения его музы

Народные артисты России Михаил Боярский и Лариса Луппиан счастливы в браке с 1977 года.

26 января 71 год исполнился знаменитой российской актрисе театра и кино, художественному руководителю Театра имени Ленсовета Ларисе Луппиан, ставшей первой и единственной музой главного мушкетера страны Михаила Боярского. Супруги женаты с 1977 года.

Возможно, Михаил Боярский сегодня подзавит любимую женщину, исполнив одну из своих песен, наполненных страстью и лирикой. В честь дня рождения музы народного артиста редакция "Дни.ру" подобрала ТОП-5 его хитов.

"Нет никого, лишь мы вдвоем", – эти строки из песни УЮТНОЕ КАФЕ идеально подойдут, чтобы рассказать любимому человеку о своих чувствах.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12262628/track/60724269'>Уютное кафе</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218246'>Михаил Боярский</a> на Яндекс Музыке

Разумеется, после романтического ужина при свечах любой кавалер должен вызвать своей даме ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ. "Ты отвези меня туда, где будут рады мне всегда", – поет Михаил Боярский. Очевидно, что большего всего ему рады дома, где всегда любимого мужа ждет Ларисе Луппиан.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9285060/track/60220479'>Зеленоглазое такси</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218246'>Михаил Боярский</a> на Яндекс Музыке

"Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобою ждет", – быть может, именно эти слова ждет каждая дама от своей второй половинки? Песня ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО из мюзикла "Бременские музыканты" у артиста получилась особенно хорошо.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/23758084/track/107983404'>Луч солнца золотого (Из мюзикла "Бременские музыканты")</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218246'>Михаил Боярский</a> на Яндекс Музыке

Наконец, любящие сердца должны обязательно верить, что ВСЕ ПРОЙДЕТ, но "любовь не проходит, нет".

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12468912/track/24264852'>Всё пройдет</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218246'>Михаил Боярский</a> на Яндекс Музыке

Безусловно, на первом месте в топе хитов Михаила Боярского должна находиться песня, которую знает наизусть вся страна, из фильма, который будет пересматривать не одно поколение россиян, – ПЕСНЯ МУШКЕТЕРОВ.