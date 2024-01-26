"Нет никого, лишь мы вдвоем": ТОП-5 хитов Михаила Боярского в честь дня рождения его музы

26 января 71 год исполнился знаменитой российской актрисе театра и кино, художественному руководителю Театра имени Ленсовета Ларисе Луппиан, ставшей первой и единственной музой главного мушкетера страны Михаила Боярского. Супруги женаты с 1977 года.
Возможно, Михаил Боярский сегодня подзавит любимую женщину, исполнив одну из своих песен, наполненных страстью и лирикой. В честь дня рождения музы народного артиста редакция "Дни.ру" подобрала ТОП-5 его хитов.
"Нет никого, лишь мы вдвоем", – эти строки из песни УЮТНОЕ КАФЕ идеально подойдут, чтобы рассказать любимому человеку о своих чувствах.
Разумеется, после романтического ужина при свечах любой кавалер должен вызвать своей даме ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ. "Ты отвези меня туда, где будут рады мне всегда", – поет Михаил Боярский. Очевидно, что большего всего ему рады дома, где всегда любимого мужа ждет Ларисе Луппиан.
"Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобою ждет", – быть может, именно эти слова ждет каждая дама от своей второй половинки? Песня ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО из мюзикла "Бременские музыканты" у артиста получилась особенно хорошо.
Наконец, любящие сердца должны обязательно верить, что ВСЕ ПРОЙДЕТ, но "любовь не проходит, нет".
Безусловно, на первом месте в топе хитов Михаила Боярского должна находиться песня, которую знает наизусть вся страна, из фильма, который будет пересматривать не одно поколение россиян, – ПЕСНЯ МУШКЕТЕРОВ.