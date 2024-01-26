Бывшая Баскова пошла по стопам Успенской: Змея

Судя по всему, Виктория Лопырева захотела повторить судьбу несравненной Любови Успенской.

Исполнительница хита "Пропадаю я" знаменита не только своими легендарными песнями, но и насыщенной личной жизнью. С кем только артистке не приписывали романов за ее многолетнюю карьеру! В список названых кавалеров звезды даже попал Николай Басков, который моложе ее на 20 лет. Впрочем, слухи нельзя назвать безосновательными, ведь с певцом Любовь Успенскую действительно многое связывает.

Некоторые поклонники в шутку отмечают, что знаменитости буквально породнились, когда артистка приняла в свою семью котенка "натурального блондина". Но даже если слухи правдивы, и Басков видит в Успенской не только коллегу по цеху, то в этом нет ничего удивительного. Ведь в свои 69 лет певица выглядит блистательно и не перестает удивлять публику яркими выходами в свет.

Пожалуй, один из самых запоминающихся образов Любовь Успенская продемонстрировала публике три года назад. Знаменитость, как писали "Дни.ру", появилась на мероприятии в неприлично дорогом украшении. В тот вечер на ее шее блистало драгоценное колье в виде змеи, стоимостью в 39 миллионов рублей. Очевидно, этот выход артистки отпечатался в памяти не только поклонников, но и других звезд.

Можно предположить, что бывшую избранницу Николая Баскова, Викторию Лопыреву, тот образ зацепил особенно сильно. Ведь в последнее время блондинка становится все больше похожа на коллегу экс-возлюбленного. Так же, как и Любовь Успенская, модель любит примерять смелые наряды и не стесняется носить глубокое декольте. А теперь блогер и вовсе пошла по стопам певицы, опубликовав в блоге очень похожее украшение в виде змеи.

Хотя колье принадлежит не самой Лопыревой, аксессуар, очевидно, ей очень понравился. Иначе бы зачем блондинка снимала его так близко и показывала подписчикам? Быть может, бывшая спутница Николая Баскова захотела повторить судьбу Любови Успенской и приобрести себе похожее украшение? Вот только неясно, что движет ею в этом желании: восхищение или же простая человеческая ревность.