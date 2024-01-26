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Пятница 26 января

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"Мажоры и нищета": Толкалина повернулась к народу голым задом

"Мажоры и нищета": Толкалина повернулась к народу голым задом
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Любовь Толкалина рассказала подписчикам об особенностях жизни на Бали.

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина за годы активной карьеры добилась больших творческих высот, однако с личной жизнью звезде повезло значительно меньше. Неофициальный брак с режиссером Егором Кончаловским распался через 13 лет отношений, и даже общая дочь не смогла спасти пару от расставания.

Романы с актером и телеведущим Вячеславом Манучаровым и британским композитором Саймоном Бассом тоже не привели к образованию семьи. Сейчас 45-летняя Любовь Толкалина уделяет больше времени себе, путешествует по миру и делится впечатлениями в социальных сетях.

Давеча она рассказала подписчикам об особенностях жизни на Бали. Правда, актриса никак не могла определиться: "Бали – это Она или Он?". Меж тем, звезда подчеркнула, что местные жители называют остров "Мама Бали".

Особо артистку вдохновил океан с огромными волнами и опасными течениями. Также она рассказала про развлечения богатых и нищету крестьян. Любовь Толкалина шокировала кастовая система местных жителей.

"...Роскошные отели, мажоры на харлеях и крестьянская нищета и действующая кастовость общества. У каждой касты есть своя система имен, имена одной касты не могут использовать другие... так, что по имени ты сразу можешь определить кто перед тобой",

– отметила Любовь Толкалина, сопроводив рассказ о Бали фотографиями с пляжа, на одном из которых зачем-то крупно продемонстрировала народу голый зад.

26 января 2024, 12:40
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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