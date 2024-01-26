Актриса Кузьмина вынудила 11-летнего сына работать

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина воспитывает двоих детей от разных мужчин.

Популярная российская актриса театра и кино Ольга Кузьмина получила широкую известность, исполнив роль официантки Насти в сериале "Кухня" на СТС. Однако, в отличие от киношной героини, звезда выстроила свою личную жизнь не так просто.

Ольга Кузьмина воспитывает двоих детей от разных мужчин. С отцом 11-летнего Гордея она официально разведена, а с отцом трехмесячной Миры-Марии никогда и не была жената, хотя пара живет вместе.

К слову, любящая мать уделяет много времени своим наследникам и делится родительскими секретами в социальных сетях. Так, звезда сериала "Кухня" по вечерам играет с сыном в "Монополию", чтобы научить его азам финансовой грамотности.

Актриса решила, что 11-летний мальчик должен самостоятельно зарабатывать деньги, поэтому вынудила его работать. К примеру, она предложила наследнику монетизировать свое хобби – лепку из глины – и обещала купить изготовленный им сервиз.

"А еще я недавно узнала, что в нашем ЖК есть группа, где жильцы из разных домов пишут для ребят легкие задания – например, "сходить в магазин" или "вынести мусор". И потом платят за это какую-то небольшую сумму", – отметила Ольга Кузьмина.

По словам артистки, у ее сына есть возможность зарабатывать по 100-200 рублей, помогая соседям. Звезда "Кухни" подчеркнула, что родители должны обязательно рассказывать детям про оплачиваемый труд.