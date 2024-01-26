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Светит десятка: Любовь Успенскую вызвали в суд для разбирательств

Светит десятка: Любовь Успенскую вызвали в суд для разбирательств
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Истцом по делу выступил Примадонн отечественной эстрады Филипп Киркоров

Замоскворецким судом Москвы к производству принят иск в отношении Любови Успенской. Филипп Киркоров требует взыскать с певицы сумму компенсации морального вреда 10 млн. рублей и дополнительно судебные расходы, сообщает "Пятый канал". заявление было подано еще в конце прошлого года, но рассмотрен только сейчас. Назначена предварительная беседа, которая пройдет 11 марта.

Примадонну отечественной эстрады не понравилось, как в одном из интервью королева шансона отозвалась о нем. Артистка во время разговора на камеру поставила под сомнение возможность Киркорова любить и ценить женщин. Певец с озвученной формулировкой не согласился.

"В иске заявлена необходимость опровергнуть высказанные заявления", — прокомментировал ситуацию адвокат Киркорова Александр Добровинский.

Соответчиками по иску стали журналист Алена Жигалова, представители платформ, на которых была размещена беседа. Интерес общественности прикован к делу еще и по причине того, что много лет назад Киркоров испытывал к Успенской очень теплые чувства. Он звал молодую Любу замуж, но она ответила ему отказом. Каждый из артистов позже состоялся в профессии. Они никогда близко не дружили, но очень мило общались, встречаясь на различных мероприятиях.

Любовь Успенская старается не комментировать спорную ситуацию. Ранее "Дни.ру" писали о реакции певицы на регистрацию искового заявления в суде. Она не стала воспринимать все происходящее близко к сердцу.

26 января 2024, 05:53
Любовь Успенская. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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