Плачу каждый день: Лариса Долина рассказала о причине слез

68-летняя певица не стала скрывать, что всегда была крайне эмоциональной особой.

Народную артистку РФ привыкли воспринимать как сильную женщину с жестким характером. Не исключено, что благодаря этим качествам она смогла достигнуть высот отечественного шоу-бизнеса. Сама же Лариса Долина рассказала, что иногда она может поплакать. Более того, в последнее время слезы стали ежедневным ритуалом сообщает женский журнал "Клео.ру".

"Причины могут быть самые разные, и радостные, и не очень. Смотрю какую-нибудь сказку и трогает определенный момент, и плачу сижу", – поделилась певица.

Артистка не исключает, что ежедневные слезы помогают разгрузить нервную систему, происходит сброс негативной энергии. При этом важно понимать, когда поплакать хочется из-за эмоциональной перегрузки. а когда все же являются симптомом депрессивного расстройства.

Лариса Долина почти не жалуется на здоровье. несмотря на преклонный возраст, она полна энергией. Артистке удается совмещать карьеру певицы, наставника с ролью мамы и любящей бабушки. Отметим, что личная жизнь исполнительницы хита "Погода в доме" покрыта тайной. У нее было три официальных мужа. Последний развод состоялся в 2016 году. С этого времени информации о мужчинах артистки нет. Не исключено, что женщина полностью отдалась творчеству.

Репертуар Ларисы Долиной насчитывает десятки популярнейших песен. Среди них "Льдинка", "Ресторан", "Хочу быть любимой" и другие. Выпущено больше 25-ти студийных альбомов. Голосом певицы разговаривают актеры в любимых фильмах и мультипликационные герои. Певицу также можно увидеть в кино, но чаще всего ей доставались роли камео (самой себя).