Лазарев высмеял отрастившую щеки Кудрявцеву на глазах у миллионов

Сергей Лазарев колко подшутил над давней подругой Лерой Кудрявцевой в социальных сетях.

Российская общественность уже много лет с интересом наблюдает за трепетными отношениями певца и телеведущей. Не секрет, что Лазарев относится к близкой приятельнице и по совместительству экс-избраннице с большой любовью, называя ее главной теледивой страны. А блондинка, разумеется, отвечает артисту взаимностью и всегда говорит о нем только хорошее. Но теплая дружба не отменяет того, что Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев любят друг над другом подтрунивать.

Ранее "Дни.ру" писали, что исполнитель оценил талант запевшей соведущей во время "Песни года". Артист подшутил над приятельницей, сравнив ее вокальные данные с певческими способностями Ольги Бузовой. А теперь Лазарев решил вновь подколоть подругу, но уже на ее личной странице в социальных сетях.

Поводом для очередной шутки стал новый ролик, появившийся на странице знаменитой блондинки. Лера Кудрявцева нарисовала на своем лице несуразный макияж, отрастила огромные щеки с помощью фильтра и появилась в таком виде в блоге. Ее бывший возлюбленный не смог упустить такой шанс сострить и тут же отметился в комментариях.

"Лерусь, ну наконец-то без фильтра", – по-доброму высмеял подругу Сергей Лазарев на глазах у миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что владелица блога не разозлилась на приятеля. Телеведущая, напротив, подыграла другу, заявив, что не собирается скрывать свое истинное лицо. Ну а после Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев полюбовно завершили юмористическую пятиминутку, признавшись друг другу в чувствах.