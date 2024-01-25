"Поправилась": отъевшаяся после развода Погребняк рассекретила вес

Мария Погребняк пооткровенничала с подписчиками и призналась, какие цифры теперь встречают ее на весах.

Как известно, бывшая супруга Павла Погребняка является не только успешной бизнес-леди, но и многодетной мамой. Мария Погребняк подарила футболисту троих наследников и умудрилась при этом сохранить роскошную фигуру на зависть злопыхателям. Однако теперь у недоброжелателей, кажется, появился повод для злорадства.

Ранее "Дни.ру" писали, что Погребняк рассказала о жизни после развода. Продюсер делилась, что из-за большого количества проектов у нее не остается времени на здоровый 8-часовой сон. Но сейчас, судя по всему, блондинке удалось немного разгрузить свой плотный график.

Видимо, у звезды появилось время не только на отдых, но и на полноценное питание. Мария Погребняк пооткровенничала с аудиторией в социальных сетях и рассекретила свой вес. Оказалось, после развода с футболистом мама троих детей отъелась и немного набрала.

"Поправилась, 48" – призналась бывшая жена Павла Погребняка.

Остается только догадываться, что именно стало причиной таких перемен в весе. Вполне возможно, что бизнес-леди заедала стресс после расставания, или же, наоборот, у нее проснулся здоровый аппетит благодаря новой любви. Отвечая на вопросы подписчиков, блондинка призналась, что сейчас счастлива в отношениях. Поэтому, вероятно, Мария Погребняк совершенно не комплексует и не переживает из-за набранных килограммов.