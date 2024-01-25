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Четверг 25 января

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Звезда "Битвы экстрасенсов" Райдос предупредила россиян об испытании в 2024 году

Звезда "Битвы экстрасенсов" Райдос предупредила россиян об испытании в 2024 году
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В новом интервью Виктория Райдос сделала прогноз на текущий год. Экстрасенс рассказала, к чему жителям нашей страны стоит готовиться.

Знаменитая ясновидящая обрела известность после участия в 16-м сезоне мистического шоу "Битва экстрасенсов". Предсказательница не только покорила зрителей своими способностями, но и забрала главный приз – кубок в виде руки. Хотя финал давно остался позади, Виктория Райдос не забыла о тех, кто ее так любит и с нетерпением ждет наставлений на будущее.

Сейчас экстрасенс поддерживает связь с почитателями в социальных сетях, регулярно радуя их новыми предсказаниями, советами и предупреждениями. Кроме того, ясновидящая периодически дает интервью и позволяет зрителям открывать ее с новых сторон. Сегодня ролик с участием эксперта появился на YouTube-канале "Алена, блин!".

В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой победительница 16 сезона "Битвы экстрасенсов" рассказала о своем пути на проекте и магии, а в завершении интервью сделала предсказание на 2024 год. В нем Виктория Райдос предупредила россиян об испытании, которое может дать о себе знать в ближайшие месяцы.

Экстрасенс предостерегла, что вскоре, возможно, нам придется столкнуться с новый напастью. Однако она убеждена, что текущий год будет для России и ее жителей положительным.

"Наконец-то будет очень хороший год. Единственное, что весной, скорее всего, очередной ковид к нам придет, но быстро нас как-то отпустит", – заверила Райдос.

А ранее "Дни.ру" писали, что Виктория Райдос назвала чудовищную ошибку россиян.

25 января 2024, 21:52
Виктория Райдос. Кадр: скриншот youtube.com
YouTube/"Алена, блин!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые скандальные экстрасенсы

Иранский ясновидящий Мехди Эбрагими Вафа победил в третьем сезоне "Битвы экстрасенсов". Он искренне удивился словам Пореченкова, потому что актер якобы обращался к магу за помощью.
Триумфатор пятого сезона проекта Лилия Хегай не раз признавалась, что страдала от алкогольной и никотиновой зависимостей. Она даже на съемках во время работы дымила как паровоз.
Александр Литвин благодаря сильным сверхспособностям завоевал хрустальную руку в шестом сезоне.
Одной из самых скандальных участниц "Битвы" считается Джулия Ванг. До проекта блондинка якобы работала актрисой и парикмахером, поэтому Катя Гордон публично обвинила ее в шарлатанстве.
Что бы там ни судачили о Ванг, к ее услугам за помощью обратились некоторые знаменитости, например Виктория Боня.
Алексей Похабов получил золото седьмого созыва.
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Виктория много часов проводит на кладбищах, заряжаясь энергией от умерших.
Мэрилин Керро три сезона билась за хрустальную руку, но ее каждый раз обходили на финише более сильные или везучие конкуренты.
"Так и до пенсии можно ходить", - как-то раз с иронией поддела Мэрилин ее соперница Надежда Шевченко, тоже проигравшая в итоге.
Иногда от слов победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Свами Даши у ведущего шоу Марата Башарова волосы на голове вставали дыбом.
Свами - это не часть псевдонима, а нечто вроде почетного титула. Им награждают людей, обладающих мастерством йога, а переводится этот титул как "свободный от чувств" или "владеющий собой".
Большим скандалом в Сети обернулось участие в проекте звезды соцсетей Пахома. Мужчину называют интернет-шутом, поэтому в какой-то момент он громко хлопнул дверью.
Проигравшая Джулии Ванг ведьма Татьяна Ларина обрела любовь с другим участником "Битвы" Юлием Миткевичем-Далецким.
Победитель 14-й "Битвы" Александр Шепс обошел в финале Мэрилин Керро. Вместо хрустальной руки маг отдал красавице свое сердце.
Триумфатор девятого сезона Наталья Бантеева призналась как-то раз, что сидела в тюрьме. И вообще эту суровую ведьму из Санкт-Петербурга многие боятся.
Трагически оборвалась жизнь скандально известной финалистки "Битвы" Илоны Новоселовой. Девушка нечаянно выпала с шестого этажа и разбилась насмерть.
Рыжеволосая Николь Кузнецова известна тем, что не может говорить из-за операции на горле. Она работает вместе с темпераментной Зулией Раджабовой, победившей во втором сезоне шоу.

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