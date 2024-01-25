Звезда "Битвы экстрасенсов" Райдос предупредила россиян об испытании в 2024 году

В новом интервью Виктория Райдос сделала прогноз на текущий год. Экстрасенс рассказала, к чему жителям нашей страны стоит готовиться.



Знаменитая ясновидящая обрела известность после участия в 16-м сезоне мистического шоу "Битва экстрасенсов". Предсказательница не только покорила зрителей своими способностями, но и забрала главный приз – кубок в виде руки. Хотя финал давно остался позади, Виктория Райдос не забыла о тех, кто ее так любит и с нетерпением ждет наставлений на будущее.

Сейчас экстрасенс поддерживает связь с почитателями в социальных сетях, регулярно радуя их новыми предсказаниями, советами и предупреждениями. Кроме того, ясновидящая периодически дает интервью и позволяет зрителям открывать ее с новых сторон. Сегодня ролик с участием эксперта появился на YouTube-канале "Алена, блин!".

В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой победительница 16 сезона "Битвы экстрасенсов" рассказала о своем пути на проекте и магии, а в завершении интервью сделала предсказание на 2024 год. В нем Виктория Райдос предупредила россиян об испытании, которое может дать о себе знать в ближайшие месяцы.

Экстрасенс предостерегла, что вскоре, возможно, нам придется столкнуться с новый напастью. Однако она убеждена, что текущий год будет для России и ее жителей положительным.

"Наконец-то будет очень хороший год. Единственное, что весной, скорее всего, очередной ковид к нам придет, но быстро нас как-то отпустит", – заверила Райдос.

А ранее "Дни.ру" писали, что Виктория Райдос назвала чудовищную ошибку россиян.