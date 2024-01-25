Тест: помните ли вы фильм "17 мгновений весны"?

Фильм "17 мгновений весны" вышел на советские экраны без малого 50 лет назад. Лента Татьяны Лиозновой мгновенно стала популярной картиной.



"17 мгновений весны" – культовая советская военная драма о приключениях разведчика, действующего в тылу нацисткой Германии под именем Макс Отто фон Штирлиц. 12-серийная лента стала творческой вершиной режиссера, народной артистки СССР Татьяна Лиозновой, получившей за свою работу множество наград. Главную роль в картине исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

Фильм "17 мгновений весны" вышел на отечественные экраны без малого 50 лет назад и мгновенно ушел в народ. Кто-то по мотивам картины изучал историю Великой Отечественной войны, а кто-то сочинял анекдоты про Штирлица и других персонажей. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эту ленту. Нужно пройти тест.

1. Мы не зря акцентировали внимание на званиях режиссера и центрального актера. По количеству народных артистов СССР лента является одним из лидеров советского проката. Аналогичное звание носил актер закадровой озвучки. Как его звали?



а) Олег Табаков

б) Ефим Копелян

в) Василий Лановой

2. Какое немецкое звание имел Штирлиц?



а)Штандартенфюрер

б) Оберфюрер

в) Роттенфюрер

3. Назовите киношное имя полковника, внедренного в Германию как Штирлиц.



а) Андрей Тарасов

б) Максим Исаев

в) Михаил Волков

4. В каком году происходят действия фильма "17 мгновений весны"?



а) 1939

б) 1943

в) 1945

5. По сюжету непосредственным начальником Штирлица является бригадефюрер Вальтер Шелленберг. Кто исполнил его роль?



а) Леонид Броневой

б)Николай Прокопович

в) Олег Табаков

6. Какую характерную черту имел оперативник гестапо Курт Айсман, роль которого исполнил Леонид Куравлев?



а) Заикался

б) Носил повязку на глаз

в) Ходил с тростью

7. В какой город Штирлиц отравил радистку Кэт после освобождения?



а) Париж

б) Нюрнберг

в) Рим

Правильные ответы на тест о фильме "17 мгновений весны": 1 – б, 2 – а, 3 – б, 4 – в, 5 – в, 6 – б, 7 – а.

