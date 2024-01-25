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Четверг 25 января

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"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей

"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей
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Евгений Гор похвастался в личном блоге, как проходит его путешествие. В другой стране с автором песен произошло неожиданное событие.

Союз Надежды Бабкиной с ее молодым избранником не прекращают обсуждать уже 20 лет. Многим кажется странным, что все это время пара избегала штампа в паспорте и жила в гостевом браке. Но теперь, кажется, все встало на свои места. Поговаривают, артистка и певец разорвали романтическую связь. Поэтому, если верить слухам, сейчас Евгений Гор может наслаждаться свободой и проводить время так, как ему вздумается.

А вздумалось музыканту, как оказалось, отправиться в другую страну. Накануне исполнитель опубликовал в социальных сетях серию кадров из Стамбула и продемонстрировал, как проводит время. Судя по всему, поездка певца выдалась по-настоящему роскошной.

На одном из снимков Евгений Гор похвастался подписчикам шикарной двуспальной кроватью, которая, вероятно, находится в его номере. Но скрашивает ли кто-нибудь его одиночество на этом просторном ложе, артист не уточнил. Впрочем, в социальных сетях певца нет намеков на то, что он путешествует не один. Поэтому и вывод напрашивается сам собой.

Как бы там ни было, без приятных впечатлений и воспоминаний поездка не обходится. Накануне брошенный любовник Бабкиной показал в блоге забавный кадр. Евгений Гор нашел за границей пару упитанных чаек, сидящих на уличном столике. Певец пошутил, что птицы могут похвастаться даже более плотным телосложением, чем он.

"Я думал, жирнее меня не существует", – подписал фото музыкант.

А ранее "Дни.ру" писали, что гражданский муж Надежды Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе.

Фото: соцсети/@evgeni_gor

25 января 2024, 18:02
Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бабкина, Панайотов и не только: кто из знаменитостей живет в гостевом браке

Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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