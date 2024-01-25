Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Владимира Высоцкого?

Владимир Высоцкий ушел молодым, оставив после себя богатейшее творческое наследие.

25 января могло бы исполниться 86 лет культовому советскому барду и поэту, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому. Музыкант считается довольно противоречивой фигурой. Артиста любила и уважала вся страна, но он не мог найти себе место в этом мире. Тяжелые удары судьбы и пагубные привычки слишком рано оборвали жизнь легенды.

Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года, по иронии судьбы, в разгар московской Олимпиады. И вся страна на мгновение погрузилась в траур, забыв о празднике спорта. Артист оставил после себя богатейшее творческое наследие, которое еще предстоит осмыслить. Насколько хорошо вы знаете биографию знаменитости? Давайте пройдем тест и проверим!

1. Детективный фильм "Место встречи изменить нельзя" стал творческой вершиной звезды. Какую награду за свою роль получил актер?



а) Народный артист СССР

б) Премия Ленинского комсомола

в) Государственная премия СССР

2. Вместе с Владимиром Высоцким в детективе снималась целая плеяда советских легенд. А кто исполнил роль главаря банды по прозвищу Горбатый?



а) Леонид Куравлев

б) Армен Джигарханян

в) Сергей Юрский

3. Первый официальный сборник стихов поэта вышел в свет лишь после его смерти, в 1981 году. Как он назывался?



а) Судьба

б) Нерв

в) Избранное

4. В 1960 году Владимир Высоцкий окончил школу-студию МХАТ. А в каком театре он исполнил свои главные роли?



а) Театр на Таганке

б) Ленком

в) БДТ

5. Одна из песен музыканта посвящена московскому адресу, с котором во многом связаны его жизнь и судьба. О каком топониме речь?



а) Таганка

б) Большой Каретный

в) Малая Бронная

6. На пластинке именно этого советского композитора впервые вышла в свет песня, написанная на стихи Владимира Высоцкого. Композицию "Вот что: жизнь прекрасна, товарищи…", исполнил Николай Губенко.



а) Александра Пахмутова

б) Арно Бабаджанян

в) Микаэл Таривердиев

Правильные ответы на тест: 1 – в, 2 – б, 3 – б, 4 – а, 5 – б, 6 – в.

