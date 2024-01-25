Певица Лолита показала нежности с дочерью – видео

Алибасов женился в седьмой раз Тесты Как жена Петросяна подставила Воробей Игры Сонник

Топ новостей недели

Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больницеПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дыхНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпыИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Лента новостей

Четверг 25 января

18:02"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей 17:36Лазарев высмеял отрастившую щеки Кудрявцеву на глазах у миллионов 17:23Певица Лолита показала нежности с дочерью – видео 16:25"Поправилась": отъевшаяся после развода Погребняк рассекретила вес 16:08Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Владимира Высоцкого? 15:37Народный артист России Вячеслав Добрынин отмечает день рождения: ТОП-5 песен маэстро 13:30Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева 12:45Гид по стилю от Кайли Дженнер: как всегда быть на высоте 10:46Сериал "Слово пацана" покоряет новые горизонты 10:13"Откуда столько синяков": битая Варнава удивила поклонников 09:40Новый Geely Coolray: рестайлинг и задор 09:03Ребенок хочет сделать татуировку. Как реагировать? 08:48Иск против Ивлеевой: у блогера в третий раз пытаются отсудить миллиард 08:00Три причины резкого падения артериального давления 07:36Огромная опасность: почему стоит обратить внимание на отсутствие сна 06:47Диетолог раскрыл секрет приготовления вкусного и полезного пирога 06:31Аллергия, тошнота и головная боль: чем опасна плесень в квартире 05:46Страшный диагноз не подтвердился: Валентина Талызина по-прежнему в больнице 05:18Шея выдает с головой: пластический хирург раскрыл секрет красоты Валерии 04:29Чрезмерная тяга к сладкому: три причины опасной привычки 04:07Веганская диета при беременности: польза или вред 22:01Голая Бритни Спирс вызвала у постояльцев отеля неприязнь: Странное поведение 21:02Похож на Милохина: юная звезда сериала "Слово пацана" хвастается мускулами 20:21"Страшная история": Дибров в шоке от участи заменившей его Карауловой 19:56"Наконец-то": оставшаяся без мужа Ковальчук начала новую главу 19:06Исправится любой бабник: известный певец озвучил главный секрет мужчин 18:39Известный композитор считает певца SHAMAN трагедией для российского шоу-бизнеса 18:07Отмененная в России Лолита одной фразой припечатала к стенке своих хейтеров 17:42"Стыдно": надевший водолазку Фомин раскаялся за хамское поведение 17:11Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала чудовищную ошибку россиян 16:30Бывшая любовница Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией 16:11"У меня новость": дочь Алферовой назначила дату поминания усопшей легенды 15:43Идеальная жена? Почему Анисина прощает Джигурде непристойные выходки 15:06Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей 14:47Известная актриса оказалась в гробу с бутылкой: что произошло? 12:25"Берете – и рожаете": Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале 11:31Дожили: русский патриот Борис Корчевников решил покинуть Москву 10:27Оказалась заперта в 4 стенах: Шпица подхватила опасную заразу вслед за сыном 09:52Ушли одна за другой: Россия потеряла двух знаменитых артисток 07:51Пищевой мусор: какие продукты следует исключить из рациона 07:33Как поддержать иммунитет зимой: три простых способа 06:58Куда делся Филипп Киркоров: оскандалившаяся звезда покинула Россию 06:19Ирина Аллегрова и "голая вечеринка": Никас Сафронов раскрыл правду о звездной подруге 05:29Бред абсолютный: Федор Добронравов поставил на место любителей давать советы 04:49Мы не строим отношений: Андрей Чадов огорошил признанием о своем браке 04:21Его слишком много: Валерия не стала скрывать желание выгнать Пригожина 03:41Раскрыт секрет полноценного и здорового сна 03:13Назван один из лучших способов сохранения здоровья печени 22:01Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна 20:06"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Певица Лолита показала нежности с дочерью – видео

69

Лолита Милявская после отмены концертов записала на камеру неожиданную сцену.

Лолита Милявская после громкого скандала с "голой" вечеринкой больше не пытается эпатировать публику, как делала это долгие годы своей насыщенной карьеры. Сегодня певица показывает народу пример традиционных семейных отношений.

Конечно, исполнительница стремится спасти свою репутацию. Участие в вульгарной тусовке стоило ей карьеры, по крайней мере, временно. После отмены концертов звезда все чаще проводит свободное время с семьей и демонстрирует крепкие узы на всю страну.

Так, Лолита Милявская опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором показала нежности с любимой дочерью. "Нет, не надо слов, не надо паники", – артистка сопроводила ролик цитатой из своей песни.

25 января 2024, 17:23
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

По теме

Отмененная в России Лолита одной фразой припечатала к стенке своих хейтеров

Безработную Лолиту застукали во время пьянки
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей

"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей
Евгений Гор похвастался в личном блоге, как проходит его путешествие. В другой стране с автором песен произошло неожиданное событие. Союз Надежды Бабкиной с ее молодым избранником не прекращают обсуждать уже 20 лет.

Лазарев высмеял отрастившую щеки Кудрявцеву на глазах у миллионов

Лазарев высмеял отрастившую щеки Кудрявцеву на глазах у миллионов
Сергей Лазарев колко подшутил над давней подругой Лерой Кудрявцевой в социальных сетях. Российская общественность уже много лет с интересом наблюдает за трепетными отношениями певца и телеведущей.

"Поправилась": отъевшаяся после развода Погребняк рассекретила вес

"Поправилась": отъевшаяся после развода Погребняк рассекретила вес
Мария Погребняк пооткровенничала с подписчиками и призналась, какие цифры теперь встречают ее на весах. Как известно, бывшая супруга Павла Погребняка является не только успешной бизнес-леди, но и многодетной мамой.

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Владимира Высоцкого?

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Владимира Высоцкого?
Владимир Высоцкий ушел молодым, оставив после себя богатейшее творческое наследие. 25 января могло бы исполниться 86 лет культовому советскому барду и поэту, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому.

Народный артист России Вячеслав Добрынин отмечает день рождения: ТОП-5 песен маэстро

Народный артист России Вячеслав Добрынин отмечает день рождения: ТОП-5 песен маэстро
Вячеслав Добрынин за 50 с лишним лет музыкальной карьеры написал сотни знаменитых песен. Работы народного артиста России можно встретить в репертуаре многих звезд. Уже более 50 лет народный артист России Вячеслав Добрынин сияет на отечественной сцене.

Выбор читателей

24/01СрдУшли одна за другой: Россия потеряла двух знаменитых артисток 24/01СрдИрина Аллегрова и "голая вечеринка": Никас Сафронов раскрыл правду о звездной подруге 24/01Срд"Берете – и рожаете": Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале 24/01СрдИзвестный композитор считает певца SHAMAN трагедией для российского шоу-бизнеса 23/01Втр"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей 23/01Втр"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова