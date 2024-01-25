Певица Лолита показала нежности с дочерью – видео

Лолита Милявская после отмены концертов записала на камеру неожиданную сцену.

Лолита Милявская после громкого скандала с "голой" вечеринкой больше не пытается эпатировать публику, как делала это долгие годы своей насыщенной карьеры. Сегодня певица показывает народу пример традиционных семейных отношений.

Конечно, исполнительница стремится спасти свою репутацию. Участие в вульгарной тусовке стоило ей карьеры, по крайней мере, временно. После отмены концертов звезда все чаще проводит свободное время с семьей и демонстрирует крепкие узы на всю страну.

Так, Лолита Милявская опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором показала нежности с любимой дочерью. "Нет, не надо слов, не надо паники", – артистка сопроводила ролик цитатой из своей песни.