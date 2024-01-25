"Мой дорогой": 61-летняя звезда "Давай поженимся!" Сябитова преподнесла ребенка

Роза Сябитова опубликовала важный пост в своем телеграм-канале. В записи звезда рассказала о малыше.

В свои 61 главная сваха страны является активной пользовательницей социальных сетей. В своем блоге звезда "Давай поженимся!" часто делится с подписчиками тем, что трогает ее сердце и беспокоит. И последний пост Розы Сябитовой – не исключение.

Сегодня телеведущая опубликовала в телеграм-канале запись, посвященную бездомным животным. Знаменитость озвучила печальную статистику, согласно которой собаки из приюта долго не могут обрести хозяев, в то время как представители семейства кошачьих попадают в семью гораздо быстрее.

Роза Сябитова отметила, что собак в качестве домашних любимцев в нашей стране выбирают лишь 16% людей. Поэтому ведущая решила приложить руку к тому, чтобы один из хвостиков нашел свой дом. Звезда "Давай поженимся!" преподнесла зрителям ребенка, а точнее – очаровательного пса Лунтика, который, по словам свахи, ведет себя как малыш.

"Мой дорогой Лунтик пока еще не попал в эти 16%. Лунтику меньше 2 лет, он совсем еще ребенок в душе", – поделилась с аудиторией Роза Сябитова.

Знаменитость обратилась к подписчикам в надежде, что среди них есть тот, кто станет хозяином для этого песика и подарит ему свою любовь. Остается только надеяться, что слова свахи сподвигнут кого-то на этот важный шаг, а Лунтин обретет тепло и заботу, которые заслуживает.

А ранее "Дни.ру" писали, что дважды разведенная Роза Сябитова назвала причину своего одиночества.