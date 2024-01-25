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Четверг 25 января

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Гид по стилю от Кайли Дженнер: как всегда быть на высоте

Гид по стилю от Кайли Дженнер: как всегда быть на высоте
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Представительница звездного семейства Кайли Дженнер точно знает, как произвести нужное впечатление и выглядеть на все сто.

Носительница громкой фамилии знаменита не только как успешная модель и самая молодая миллионерша в мире, но и как обладательница хорошего вкуса. Младшая сестра Ким Кардашьян как никто другой разбирается в модных тенденциях и умеет приковывать к себе взгляды ярким внешним видом. "Дни.ру" собрали топ-5 образов Кайли Дженнер, которые можно повторить в обычной жизни, чтобы быть на высоте.

Нежное платье и легкие волны

Кайли Дженнер: Фото: Ik Aldama / Ik Aldama / www.globallookpress.com

Этот выход в свет бизнесвумен покорил не только ее поклонников, но и любителей моды. Дженнер появилась перед камерами в летящем платье молочного цвета, с ненавязчивым макияжем и естественной укладкой. Если, следуя примеру Кайли, подобрать к образу правильные аксессуары, то в подобном наряде можно смело пойти как на свидание, так и на важный праздник.

Страстный красный и небрежные волны

Кайли Дженнер. Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Этот образ знаменитой брюнетки смело можно назвать ярким и завораживающим. Несмотря на простоту наряда и прически, Кайли хочется разглядывать, подмечая каждую деталь. Быть может, дело в солнцезащитных очках, которые скрывают взгляд и дают простор для фантазии? В таком образе к его обладательнице точно будут прикованы все взгляды, поэтому важно выбрать подходящий повод, чтобы его "выгулять".

Платье с открытой спиной и собранные волосы

Кайли Дженнер. Фото: Mayer/face to face / Mayer / www.globallookpress.com

Этот наряд открывает обычно дерзкую Дженнер с совершенно другой стороны. Как и в случае с первым образом, модель отдала предпочтение нежной женственности. С собранными таким образом волосами и платье подобного кроя можно блистать хоть в ресторане, хоть на вечерней прогулке по набережной. Главное – не забыть про аксессуар на шею, который является важной частью образа.

Смелый комбинезон и модная укладка

Кайли Дженнер. Фото: AdMedia / AdMedia / www.globallookpress.com

Очевидно, из-за своего необычного кроя подобный наряд подойдет не всем. В первую очередь, к нему необходимо подобрать правильную обувь и прическу. К слову, Кайли справилась с этой задачей блестяще. Бизнесвумен сделала модную укладку, выпустив одну из передних прядей, и дополнила образ белыми туфлями. Самые смелые могут надеть похожий наряд на особые мероприятия, например, на свадьбу подруги.

Джинсовый комбинезон на все случаи жизни

Кайли Дженнер. Фото: AUG/face to face / AUG/face to face / www.globallookpress.com

Примечательно, что в гардеробе Кайли Дженнер есть множество нарядов, которые подойдут как для повседневной жизни, так и для выходов в свет. Один из них – приталенный джинсовый комбинезон. Модель сочетает базовую вещь с необычной обувью и сумочкой. При этом прическу звезда не усложняет. Если взять хитрости этого образа на вооружение, то в нем вы будете на высоте в любой компании.

25 января 2024, 12:45
Кайли Дженнер. Фото: Imagespace / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Юная миллиардерша блеснула в откровенном Playboy-образе

Модель опубликовала фото с близкой подругой – Анастасией Караниколау.
Инстадивы облачились в костюмы Playboy Bunny – "зайчиков Playboy".
Для этого образа им потребовались черные боди-бандо с пушистыми хвостиками, капроновые колготки, заячьи ушки, воротники с бабочкой и нарукавники.
У Кайли хвост и уши были черными, а у Анастасии – белыми.
Видимо, подруги решили сыграть на контрасте.

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