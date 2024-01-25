Гид по стилю от Кайли Дженнер: как всегда быть на высоте

Представительница звездного семейства Кайли Дженнер точно знает, как произвести нужное впечатление и выглядеть на все сто.

Носительница громкой фамилии знаменита не только как успешная модель и самая молодая миллионерша в мире, но и как обладательница хорошего вкуса. Младшая сестра Ким Кардашьян как никто другой разбирается в модных тенденциях и умеет приковывать к себе взгляды ярким внешним видом. "Дни.ру" собрали топ-5 образов Кайли Дженнер, которые можно повторить в обычной жизни, чтобы быть на высоте.

Нежное платье и легкие волны

Этот выход в свет бизнесвумен покорил не только ее поклонников, но и любителей моды. Дженнер появилась перед камерами в летящем платье молочного цвета, с ненавязчивым макияжем и естественной укладкой. Если, следуя примеру Кайли, подобрать к образу правильные аксессуары, то в подобном наряде можно смело пойти как на свидание, так и на важный праздник.

Страстный красный и небрежные волны

Этот образ знаменитой брюнетки смело можно назвать ярким и завораживающим. Несмотря на простоту наряда и прически, Кайли хочется разглядывать, подмечая каждую деталь. Быть может, дело в солнцезащитных очках, которые скрывают взгляд и дают простор для фантазии? В таком образе к его обладательнице точно будут прикованы все взгляды, поэтому важно выбрать подходящий повод, чтобы его "выгулять".

Платье с открытой спиной и собранные волосы

Этот наряд открывает обычно дерзкую Дженнер с совершенно другой стороны. Как и в случае с первым образом, модель отдала предпочтение нежной женственности. С собранными таким образом волосами и платье подобного кроя можно блистать хоть в ресторане, хоть на вечерней прогулке по набережной. Главное – не забыть про аксессуар на шею, который является важной частью образа.

Смелый комбинезон и модная укладка

Очевидно, из-за своего необычного кроя подобный наряд подойдет не всем. В первую очередь, к нему необходимо подобрать правильную обувь и прическу. К слову, Кайли справилась с этой задачей блестяще. Бизнесвумен сделала модную укладку, выпустив одну из передних прядей, и дополнила образ белыми туфлями. Самые смелые могут надеть похожий наряд на особые мероприятия, например, на свадьбу подруги.

Джинсовый комбинезон на все случаи жизни

Примечательно, что в гардеробе Кайли Дженнер есть множество нарядов, которые подойдут как для повседневной жизни, так и для выходов в свет. Один из них – приталенный джинсовый комбинезон. Модель сочетает базовую вещь с необычной обувью и сумочкой. При этом прическу звезда не усложняет. Если взять хитрости этого образа на вооружение, то в нем вы будете на высоте в любой компании.