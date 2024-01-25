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Народный артист России Вячеслав Добрынин отмечает день рождения: ТОП-5 песен маэстро

Народный артист России Вячеслав Добрынин отмечает день рождения: ТОП-5 песен маэстро
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Вячеслав Добрынин за 50 с лишним лет музыкальной карьеры написал сотни знаменитых песен. Работы народного артиста России можно встретить в репертуаре многих звезд.

Уже более 50 лет народный артист России Вячеслав Добрынин сияет на отечественной сцене. За годы активной карьеры маэстро написал сотни песен, которые сегодня исполняют самые именитые звезды. Многие работы композитора мгновенно стали хитами, которые знает наизусть не одно поколение наших сограждан.

Сегодня, 25 января, народному артисту России исполнилось 78 лет. В день рождения Вячеслава Добрынина редакция "Дни.ру" насладилась его творчеством и выбрала ТОП-5 произведений маэстро. К слову, баритон музыканта позволяет ему исполнять песни собственного сочинения с особым шармом.

На самом деле настолько много песен композитора ушли в народ, что трудно выбрать лучшие. Безусловно, это дело вкуса, однако СИНИЙ ТУМАН является одной из визитных карточек маэстро. Эту композицию Вячеслав Добрынин исполняет сам.

Не все знают, но главная музыкальная тема популярного сериала "Счастливы вместе" – песня КТО ТЕБЕ СКАЗАЛ? – тоже написана народным артистом России. Маэстро сочинил это произведение еще в 70-х годах, а в 2006 с выходом ситкома на экраны страны она приобрела вторую жизнь.

Творчество, казалось бы, эстрадного композитора в свое время пришлось по вкусу даже королю русского шансона Михаилу Шуфутинскому, который никогда не был против отдать жизнь ЗА МИЛЫХ ДАМ.

Впрочем, есть у брутального маэстро лирические песни, которые исполняли и женщины. К примеру, ЯГОДА-МАЛИНА на долгие годы стала визитной карточкой заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.

Наконец, без лишних слов можно сказать, что ПРОЩАЙ стала вершиной творчества Вячеслава Добрынина, что признают даже музыкальные критики. Эту песню исполняет как сам маэстро, так и легендарный Лев Лещенко.

25 января 2024, 15:37
Вячеслав Добрынин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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