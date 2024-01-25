Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева

Теперь Дмитрий Шепелев предпочитает не вспоминать этот эпизод своей личной жизни.

Сегодня, 25 января, известный телеведущий отмечает день рождения. В свои 41 шоумен имеет все, о чем можно только мечтать. Он успешен в карьере, счастлив в личной жизни и воспитывает двоих детей вместе с третьей супругой. Однако в любовных делах Дмитрию Шепелеву везло не всегда.

Последние годы в Сети то и дело обсуждают отношения продюсера с дизайнером Екатериной Тулуповой. А его брак с Жанной Фриске до сих пор остается для многих загадкой и поводом для сплетен. Но не все знают, что в личной жизни шоумена был и другой важный эпизод.

Сейчас Дмитрий Шепелев предпочитает не вспоминать о том, что союз с Жанной Фриске стал для него не первым. Ведущий редко рассказывает, что успел связать себя семейными узами еще на заре карьеры. Свою избранницу, Анну Таболину, он встретил во время работы в молодежном шоу "5х5" в родном Минске. Отношения продлились семь лет и привели к свадьбе. Но этот брак не просуществовал и месяца.

Шоумен делился, что в тот момент жизни думал только о профессиональном развитии и не планировал жениться. Однако избранница добилась желаемого хитростью, заявив, что без штампа в паспорте ее отправят в другой город по распределению. Дмитрий Шепелев сдался, но вскоре понял, что совершил большую ошибку. Поэтому уже через три недели развелся с новоиспеченной супругой и сбежал в другую страну строить карьеру.

Теперь, глядя на счастливого продюсера с новой семьей, многие поклонники задаются вопросами о том, что случилось с его брошенной первой женой. К счастью, жизнь Анны после развода сложилась удачно. Она обрела гармонию с мужем-бизнесменом, подарила ему троих детей и нашла себя в педагогике. А Дмитрий Шепелев, судя по всему, остался в ее далеком и забытом прошлом.