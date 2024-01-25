Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева

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Четверг 25 января

13:30Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева 12:45Гид по стилю от Кайли Дженнер: как всегда быть на высоте 10:46Сериал "Слово пацана" покоряет новые горизонты 10:13"Откуда столько синяков": битая Варнава удивила поклонников 09:40Новый Geely Coolray: рестайлинг и задор 09:03Ребенок хочет сделать татуировку. Как реагировать? 08:48Иск против Ивлеевой: у блогера в третий раз пытаются отсудить миллиард 08:00Три причины резкого падения артериального давления 07:36Огромная опасность: почему стоит обратить внимание на отсутствие сна 06:47Диетолог раскрыл секрет приготовления вкусного и полезного пирога 06:31Аллергия, тошнота и головная боль: чем опасна плесень в квартире 05:46Страшный диагноз не подтвердился: Валентина Талызина по-прежнему в больнице 05:18Шея выдает с головой: пластический хирург раскрыл секрет красоты Валерии 04:29Чрезмерная тяга к сладкому: три причины опасной привычки 04:07Веганская диета при беременности: польза или вред 22:01Голая Бритни Спирс вызвала у постояльцев отеля неприязнь: Странное поведение 21:02Похож на Милохина: юная звезда сериала "Слово пацана" хвастается мускулами 20:21"Страшная история": Дибров в шоке от участи заменившей его Карауловой 19:56"Наконец-то": оставшаяся без мужа Ковальчук начала новую главу 19:06Исправится любой бабник: известный певец озвучил главный секрет мужчин 18:39Известный композитор считает певца SHAMAN трагедией для российского шоу-бизнеса 18:07Отмененная в России Лолита одной фразой припечатала к стенке своих хейтеров 17:42"Стыдно": надевший водолазку Фомин раскаялся за хамское поведение 17:11Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала чудовищную ошибку россиян 16:30Бывшая любовница Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией 16:11"У меня новость": дочь Алферовой назначила дату поминания усопшей легенды 15:43Идеальная жена? Почему Анисина прощает Джигурде непристойные выходки 15:06Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей 14:47Известная актриса оказалась в гробу с бутылкой: что произошло? 12:25"Берете – и рожаете": Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале 11:31Дожили: русский патриот Борис Корчевников решил покинуть Москву 10:27Оказалась заперта в 4 стенах: Шпица подхватила опасную заразу вслед за сыном 09:52Ушли одна за другой: Россия потеряла двух знаменитых артисток 07:51Пищевой мусор: какие продукты следует исключить из рациона 07:33Как поддержать иммунитет зимой: три простых способа 06:58Куда делся Филипп Киркоров: оскандалившаяся звезда покинула Россию 06:19Ирина Аллегрова и "голая вечеринка": Никас Сафронов раскрыл правду о звездной подруге 05:29Бред абсолютный: Федор Добронравов поставил на место любителей давать советы 04:49Мы не строим отношений: Андрей Чадов огорошил признанием о своем браке 04:21Его слишком много: Валерия не стала скрывать желание выгнать Пригожина 03:41Раскрыт секрет полноценного и здорового сна 03:13Назван один из лучших способов сохранения здоровья печени 22:01Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна 20:06"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова 19:17Увез тайный любовник: Семенович честно рассказала об отъезде из России 18:18"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей 17:52Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас 16:37"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой 15:18Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической 13:08"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике
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Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева

Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева
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Теперь Дмитрий Шепелев предпочитает не вспоминать этот эпизод своей личной жизни.

Сегодня, 25 января, известный телеведущий отмечает день рождения. В свои 41 шоумен имеет все, о чем можно только мечтать. Он успешен в карьере, счастлив в личной жизни и воспитывает двоих детей вместе с третьей супругой. Однако в любовных делах Дмитрию Шепелеву везло не всегда.

Последние годы в Сети то и дело обсуждают отношения продюсера с дизайнером Екатериной Тулуповой. А его брак с Жанной Фриске до сих пор остается для многих загадкой и поводом для сплетен. Но не все знают, что в личной жизни шоумена был и другой важный эпизод.

Сейчас Дмитрий Шепелев предпочитает не вспоминать о том, что союз с Жанной Фриске стал для него не первым. Ведущий редко рассказывает, что успел связать себя семейными узами еще на заре карьеры. Свою избранницу, Анну Таболину, он встретил во время работы в молодежном шоу "5х5" в родном Минске. Отношения продлились семь лет и привели к свадьбе. Но этот брак не просуществовал и месяца.

Шоумен делился, что в тот момент жизни думал только о профессиональном развитии и не планировал жениться. Однако избранница добилась желаемого хитростью, заявив, что без штампа в паспорте ее отправят в другой город по распределению. Дмитрий Шепелев сдался, но вскоре понял, что совершил большую ошибку. Поэтому уже через три недели развелся с новоиспеченной супругой и сбежал в другую страну строить карьеру.

Теперь, глядя на счастливого продюсера с новой семьей, многие поклонники задаются вопросами о том, что случилось с его брошенной первой женой. К счастью, жизнь Анны после развода сложилась удачно. Она обрела гармонию с мужем-бизнесменом, подарила ему троих детей и нашла себя в педагогике. А Дмитрий Шепелев, судя по всему, остался в ее далеком и забытом прошлом.

25 января 2024, 13:30
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шепелев представил новую пассию

Дмитрий Хрусталев.
Екатерина Стриженова с дочерью.
Вадим Галыгин с сыном.
Алиса Гребенщикова и племя На’ви
Тимур Родригез.
Дмитрий Шепелев.

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