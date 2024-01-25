Сериал "Слово пацана" покоряет новые горизонты

Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о трудной судьбе казанских подростков, организовавшихся в уличную банду.

В начале ноября 2023 года на российские экраны вышел сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". За восемь эпизодов сценарист и режиссер картины Жора Крыжовников попытался передать атмосферу Казани 1989 года и рассказать о трудной судьбе подростков, организовавшихся в уличную банду.

Сериал вызвал неоднозначные реакции в обществе. Профессиональные кинокритики в целом положительно оценили картину, которая наравне с "Бригадой" может стать культовой. Особую похвалу вызвала историчность картины.

Съемочная группа подошла к работе максимально скрупулезно, даже дотошно, чтобы во всех мелочах раскрыть советскую действительность, все-таки сериал "Слово пацана" снят по мотивам реальных исторических событий. Операторская работа тоже оказалась выше всяких похвал.

Меж тем, к содержанию картины возникли вопросы и даже претензии. Некоторым зрителям показалось, что авторы умышленно романтизировали преступную культуру. Прозвучали даже требования запретить сериал "Слово пацана", однако РКН не нашел никаких нарушений.

Многие зрители, наоборот, настолько высоко оценили сюжет, что надеются на его продолжением. Так или иначе, работа Жоры Крыжовникова продолжает покорять новые горизонты. Как пишет gazetametro.ru, картина завоевала "Белого слона", слав лучшим сериалом 2023 года по версии кинокритиков.