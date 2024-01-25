Иск против Ивлеевой: у блогера в третий раз пытаются отсудить миллиард

Активисты уже пообещали, что в случае победы все деньги отправят на благотворительность.

Таганским судом Москвы зарегистрирован очередной иск в отношении светской дивы Насти Ивлеевой. В документе указано, что блогеру следует оплатить компенсацию морального вреда в размере миллиард рублей. Истцом выступил, как сообщает телеканал "360", некий гражданин Трещев. Известно, что он является участником благотворительной организации.

Ранее в столичные суды дважды направлялись аналогичные заявления, но истцы получали отказ. Инициатором выступил продюсер Александр Иншаков. Один из создателей культового сериала "Бригада" считает, что у Насти Ивлеевой после "голой" вечеринки возникла ответственность перед российским обществом. Все средства планируют направить на благотворительность, сообщает "Царьград".

Напомним, что "голая" вечеринка Насти Ивлеевой стала одним из самых обсуждаемых событий конца прошлого года. Женщина пригласила на мероприятие звезд отечественного шоу-бизнеса, лидеров мнений, блогеров. Главным условием участия стал определенный дресс-код. Он предполагал "почти голый" костюм. Большинство гостей с огромным удовольствием поддержали идею. На многочисленных фото и видео, сделанных во время вечеринки, успели засветиться Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Глюкоза и другие.

После публикации снимков в Сети разгорелся скандал. Подписчики возмущались развязным поведением звезд, считая его недопустимым для публичных людей. Позже известных певцов и артистов настигли своеобразные санкции. Их концерты начали отменять, а записи программ подчищать, вырезая кадры с их участием.