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Четверг 25 января

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"Откуда столько синяков": битая Варнава удивила поклонников

"Откуда столько синяков": битая Варнава удивила поклонников
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Екатерина Варнава вышла на связь с фанатами и поделилась необычной фотографией в социальных сетях.

Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Варнава некогда была одной из самых востребованных артисток. Она участвовала во многих телевизионных проектах, с ней активно подписывали рекламные контракты. Однако все изменилось в феврале 2022 года.

Екатерина Варнава вляпалась в громкий скандал из-за необдуманных заявлений, чего ей не простили даже поклонники. Битая по жизни – она перенесла множество ударов судьбы. Успешная творческая карьера звезды практически развалилась на глазах.

Не лучшим образом шли дела и в личной жизни бывшей участницы шоу Comedy Woman. Летом 2022 года распался брак с режиссером Александром Молочниковым, который сбежал из России. Супруги прожили вместе два года. До этого артистка встречалась с несколькими мужчинами, но так и не смогла построить семью.

Оставшихся фанатов Екатерина Варнава продолжает радовать в социальных сетях. К примеру, она удивила поклонников, показав, что даже в трудные времена можно сохранять позитивный настрой и даже шутить над собой.

Так, актриса опубликовала свое фото с подписью "Когда у меня спрашивают, откуда столько синяков" и сопроводила его нарезкой видео с падениями людей и животных. Подписчики позитивно восприняли самоиронию звезды и поделились личным опытом получения синяков в комментариях.

Скриншот: соцсети

25 января 2024, 10:13
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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