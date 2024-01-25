Страшный диагноз не подтвердился: Валентина Талызина по-прежнему в больнице

Врачи сейчас оказывают народной артистке необходимую помощь в полном объеме.

Информацию о своей госпитализации 89-летняя женщина подтвердила сама. Валентина Талызина рассказала, что попала в больницу еще 21 января. Предварительно у немолодой дамы заподозрили коронавирусную инфекцию. С учетом возрастных изменений организма и наличия хронических недугов появился риск возникновения осложнений. По этой причине Валентину Илларионовну госпитализировали.

Артистке провели обследования, она сдала необходимые анализы. Оказалось, что серьезных осложнений удалось избежать, уточняет "Пятый канал". У Валентины Талызиной нет пневмонии, которая крайне опасна для пациентов в пожилом возрасте, и трудностей с дыханием. Диагностирован только бронхит, а коронавирусная инфекция поддается лечению. Врачи установили положительную динамику. Сотни поклонников таланта Валентины Талызиной желают ей здоровья и по-прежнему хотят видеть ее блистательный талант на сцене. Не исключено, что после возвращения домой, женщине придется пройти реабилитацию и восстановительный период.

Напомним, что Валентина Талызина всю свою сознательную жизнь находится на сцене. Ее фильмография насчитывает десятки популярнейших лент: "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Афоня", "По улицам комод водили", "О бедном гусаре замолвите слово", "Старые клячи" и другие. Пока последней ролью в кино стала работа в фильме "Про Лельку и Миньку". Валентина Илларионовна продолжает играть на сцене театра, а ее голосом разговаривают не только герои любимых мультфильмов, но и актеры в художественном кино.