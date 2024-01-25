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Четверг 25 января

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Шея выдает с головой: пластический хирург раскрыл секрет красоты Валерии

Шея выдает с головой: пластический хирург раскрыл секрет красоты Валерии
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Певица, несмотря на преклонный возраст, выглядит великолепно. Специалист предположил, что причина не только в хорошей наследственности.

В середине апреля певица отметит свой 56-й день рождения. Несмотря на то, что женщина уже является бабушкой красавицы-внучки, она выглядит великолепно. По мнению пластического хирурга Мадины Байрамуковой, хороший внешний вид певицы – заслуга не только природы и наследственности, пишет издание "Страсти".

На лице Валерии трудно заметить следы старения. Специалист полагает, что немолодая женщина тратит огромное количество времени для ухода за своей внешностью. Вряд ли можно назвать подобное поведение удивительным, ведь большую часть времени артистка находится на публике. людям приятно видеть симпатичное лицо певицы.

"Валерия делала эндопластику. Эта процедура необходима для формирования более гармоничных пропорций лица. Изменения коснулись, например, формы носа, что ей очень и очень к лицу, – уточнил специалист.

Певице также очень повезло с природными данными. Она является обладательницей типажа женщины-Дюймовочки. Черты лица правильные и очень аккуратные, кожа тонкая и почти лишена липидного слоя. По этой причине имеется большой риск появления мелкой сеточки морщин. Ситуацию усугубляет необходимость нанесения плотного грима для выступления на сцене. Не исключено, что с проблемой Валерия борется при помощи дермальных филлеров.

Единственное, что точно выдает возраст артистки, по мнению пластического хирурга, это шея. Для сохранения привлекательной внешности все же стоит уделить этой зоне особое внимание.

"Провести инъекции ботулинического нейропротеина в тяжи платизмы, которая у таких худощавых женщин выглядит как жгуты на шее", – заключила эксперт по красоте.

В целом же, как считает пластический хирург, Валерия продолжает оставаться одной из самых привлекательных женщина на отечественной сцене.

25 января 2024, 05:18
Певица Валерия. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

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