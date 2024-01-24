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Среда 24 января

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Голая Бритни Спирс вызвала у постояльцев отеля неприязнь: Странное поведение

Голая Бритни Спирс вызвала у постояльцев отеля неприязнь: Странное поведение
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Бритни Спирс снова шокировала своим поведением общественность. На этот раз поп-звезда оголилась на людях.

Совсем недавно отгремели танцы Бритни Спирс с ножами. Выходка певицы стала мемом и ходила по Сети долгое время. И вот звезда американской поп-сцены снова нашла повод вызвать недоумение у народа. Любительница эпатажа засветилась в отеле Four Seasons практически в чем мать родила.

Как сообщает источник, исполнительница хита Toxic расхаживала топлес у бассейна, тем самым заставляя чувствовать окружающих себя неловко. Голая Бритни Спирс довела постояльцев гостиницы до раздражения и вызвала у них неприязнь.

"Ее поведение часто бывает странным и раздражающим", – отметили представители отеля.

Масштаб личности певицы не дает ей права вести себя как угодно, считают в Four Seasons.

Теперь мать двоих детей лишена возможности посещать сеть вышеназванных отелей в Лос-Анджелесе. Бритни Спирс добавили в черный список. Похоже, певицу лишили лакомого кусочка, ведь она сама призналась, что любит вводить народ в смущение.

"Я люблю заставлять людей чувствовать себя некомфортно", – написала в своем блоге артистка.

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала видео, на котором она танцевала с ножами. Это произошло после ее расставания с мужем. В момент плясок певица ранила себя острым лезвием. Перфоманс артистки под песню Enigma вызвал нешуточное беспокойство у ее фанатов. Как оказалось, тяга к ножам у Бритни Спирс появилась неспроста. Поп-звезда прячет их дома повсюду, предполагая, что это поможет ей защитить себя в случае попытки поместить ее в лечебницу.

24 января 2024, 22:01
The Sun✓ Надежный источник

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