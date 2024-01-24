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Среда 24 января

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Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала чудовищную ошибку россиян

Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала чудовищную ошибку россиян
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Виктория Райдос дала понять, какие поступки лишают человека самого главного.

Победитель мистического шоу на ТНТ Виктория Райдос поделилась с подписчиками своего блога мыслями о том, что является камнем преткновения для многих. Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала чудовищную ошибку россиян и жителей других стран: это не что иное, как постоянное ожидание благодарности. Эксперт рассказала о том, что важнейший секрет сохранения внутренней гармонии и здоровых отношений с близкими – делать добро от сердца, по-настоящему.

"Не ждите в ответ даже "спасибо". И тогда вы будете жить в гармонии с собой и с этим миром, а самое главное со своими родными и близкими людьми", – заявила Виктория Райдос.

Как рассказывает экстрасенс, когда человек делает добро из тщеславия в расчете на благодарность, чтобы получить что-то взамен, назвать такой поступок "добром" невозможно. По словам Райдос, такой тип поведения похож на взятку.

Участница "Битвы экстрасенсов" считает, что совершая "добрые дела" и руководствуясь своими личными интересами, человек рискует разочароваться. Желаемого в ответ ему точно не достичь. И даже наоборот.

"Облагодетельствованный человек превратится на ваших глазах в неблагодарного, плохого. А вы сами в кого превратитесь?" – вопрошает у подписчиков маг.

Для начала нужно выяснить, нужно ли ваше "добро" тому, кому вы его направляете. Хочет ли человек получить тот или иной подарок? Нужна ли ему ваша помощь на самом деле? Каждый раз, когда у вас возникает желание "причинить добро", задумайтесь над этими вопросами, советует победитель "Битвы экстрасенсов".

24 января 2024, 17:11
VK / @vraidos✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые скандальные экстрасенсы

Иранский ясновидящий Мехди Эбрагими Вафа победил в третьем сезоне "Битвы экстрасенсов". Он искренне удивился словам Пореченкова, потому что актер якобы обращался к магу за помощью.
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Что бы там ни судачили о Ванг, к ее услугам за помощью обратились некоторые знаменитости, например Виктория Боня.
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"Так и до пенсии можно ходить", - как-то раз с иронией поддела Мэрилин ее соперница Надежда Шевченко, тоже проигравшая в итоге.
Иногда от слов победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Свами Даши у ведущего шоу Марата Башарова волосы на голове вставали дыбом.
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Победитель 14-й "Битвы" Александр Шепс обошел в финале Мэрилин Керро. Вместо хрустальной руки маг отдал красавице свое сердце.
Триумфатор девятого сезона Наталья Бантеева призналась как-то раз, что сидела в тюрьме. И вообще эту суровую ведьму из Санкт-Петербурга многие боятся.
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