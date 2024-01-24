Идеальная жена? Почему Анисина прощает Джигурде непристойные выходки

О скандальной репутации Никиты Джигурды буквально ходят легенды. Правильно ли поступает Марина Анисина, закрывая глаза на неприличное поведение супруга?

Последние несколько дней на просторах российского Интернета активно обсуждают скандал, разгоревшийся между старыми друзьями – Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой. Причиной шумихи стал ролик, который был не предназначен для посторонних глаз, но каким-то образом угодил в Сеть.

Поведение звезд, попавших на видео во время домашней вечеринки, шокировало многих пользователей. Но те, кого, казалось бы, увиденное должно было огорчить особенно сильно, остались невозмутимы. Например, неоднозначный ролик ничуть не удивил супругу Никиты Джигурды Марину Анисину.

Ранее "Дни.ру" писали, что спортсменка буквально благословила развратные игры мужа с Анастасией Волочковой. Некоторые пользователи удивились поступку фигуристки и не смогли его понять. PR-специалист Александра Кондратьева высказала свое мнение о скандале и объяснила, почему Марина Анисина прощает Никите Джигурде непристойные выходки.

Как отметила эксперт в беседе с "Дни.ру", в данной ситуации спортсменка проявила себя как идеальная и любящая жена. По мнению специалиста, фигуристка не стала ссориться с мужем из-за его поведения, потому у нее нет цели сделать из него другого человека.

"Марина – умница, его поддержала, подтвердила, что несмотря на эпатажность и откровенность выходок, Никита ей верен. Так поступить может только любящая жена, которая принимает своего мужа таким, какой он есть. Никите можно только позавидовать", – заявила Кондратьева.

Кроме того, по мнению PR-специалиста, слив столь скандального видео должен стать для многих уроком. Эксперт отметила, что доверять в таких вопросах нельзя даже близкому окружению.