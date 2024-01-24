"Наконец-то": оставшаяся без мужа Ковальчук начала новую главу

Юлия Ковальчук вышла на связь с поклонниками и сообщила о своих трудностях.

Популярные российские музыканты Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук счастливы в браке вот уже более десяти лет, хотя их отношения начались задолго до свадьбы. Совсем недавно звездное семейство пополнилось вторым наследником.

Теперь певице приходится уделять больше времени воспитанию детей. После родов она даже пропала с радаров на некоторое время. А пока любящая мать возится с Амелией и Алисией, не менее любящий отец активно зарабатывает деньги.

Социальные сети Юлия Ковальчук тоже начала вести реже, хотя время для общения с поклонниками все еще находит. Пи этом признается, что не успевает даже вовремя отвечать на телефонные звонки.

"С двумя детьми до телефона добираешься в лучшем случае раз в три дня", – поделилась трудностями Юлия Ковальчук.

С другой стороны, увеличение времени на домашние заботы позволило звезде больше отдыхать. Пока Алексей Чумаков отсутствовал, певица смогла насладиться новой главой книги, расположившись у бассейна.

"Начала, наконец-то, новую книгу!" – подчеркнула артистка.

Юлия Ковальчук показала поклонникам обложку долгожданной книги. Оказалась, что счастливая мамочка увлеклась турецкими детективами и выбрала для изучения "Стамбульский ребус" Ахмета Умита.