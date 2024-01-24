Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей

Накануне стало известно, что Бари Алибасов вновь решил связать себя семейными узами. Но действительно ли отношения так искренни, как пытается показать артист?

Сердечные дела основателя группы "На-На" не прекращают обсуждать уже много лет. Несмотря на насыщенный рабочий график, он всегда находил время на личную жизнь и активно ее строил. Поэтому в свои 76 лет Бари Алибасов имеет за плечами уже шесть официальных браков.

Казалось, такого количества бывших жен музыканту должно быть более чем достаточно. Но, как выяснилось, прерывать свои любовные приключения он не планирует. Накануне стало известно, что продюсер связал себя семейными узами с молодой помощницей Еленой. Ранее "Дни.ру" писали, что сын пролил свет на тайну женитьбы Бари Алибасова.

Далеко не все восприняли новость о свадьбе с радостью и смогли искренне порадоваться за знаменитость. Свое мнение по поводу личной жизни Бари Алибасова высказала и PR-специалист Александра Кондратьева. В беседе с "Дни.ру" эксперт раскрыла подноготную седьмого брака музыканта.

Кондратьева отметила, что не согласна с недоброжелателями, которые пророчат этому союзу скорый крах и называют его неискренним. По словам PR-специалиста, чувства создателя группы "На-На" к избраннице вполне объяснимы, ведь она помогла ему в трудную минуту. К тому же, как отметила эксперт, музыкант еще полон жизненных сил и энергии.

"Впереди много счастливых дней с новой избранницей, тем более молодость продлевает жизнь, дает силы. Я, конечно, не сторонница неравных браков. Но, как говорится, каждому свое", – высказалась Александра Кондратьева.

Кроме того, многим кажется подозрительным, что любящий публичность и внимание продюсер решил сыграть свадьбу без посторонних глаз. А эксперт объясняет это решение сильными чувствами, которыми, по ее мнению, Бари Алибасов и его возлюбленная не захотели делиться с окружающими.