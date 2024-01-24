Известный композитор считает певца SHAMAN трагедией для российского шоу-бизнеса

Бывший продюсер Григория Лепса оценил творчество Ярослава Дронова и заявил о неоднозначном отношении к артисту.

Популярный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд на отечественной эстраде. Стремительный рывок артист сделал всего за два года, оседлав волну патриотических настроений.

Славу музыканту принесли хиты собственного сочинения – "Я русский" и "Встанем". Последняя композиция запомнилась народу клипом, в съемках которого приняли участие многие звезды: Лариса Долина, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Маршал и другие.

Однако в последнее время могло сложиться впечатление, что SHAMAN не пользуется поддержкой коллег по цеху, более того, они старательно избегают контактов с артистом. Ситуацию объяснил известный композитор Евгений Кобылянский, который раньше сотрудничал с Григорием Лепсом.

По его словам, некоторые представители отечественного шоу-бизнеса воспринимают новичков, стремящихся встать рядом, как самую настоящую трагедию. Продюсер не исключил, что негативное отношение к Ярославу Дронову может быть продиктовано завистью.

По мнению композитора, SHAMAN не личность, а проект. Евгений Кобылянский подчеркнул, что сам относится к молодому певцу неоднозначно.