Известная актриса оказалась в гробу с бутылкой: что произошло?

Не зря говорят, что со знаменитыми людьми часто происходит необъяснимое. Верить в приметы или нет – каждый выбирает сам.

Многие зрители даже не догадываются, насколько сложным порой бывает процесс создания их любимых фильмов и сериалов. Зато с нюансами съемок хорошо знакомы те, кто принимает в них непосредственное участие. В своих интервью артисты часто рассказывают о жутких, мистических и психологически непростых случаях, с которыми им приходится сталкиваться во время работы. Одной из таких историй поделилась и известная актриса Лиза Моряк.

Супруга Сарика Андреасяна пооткровенничала с журналистами Пятого канала на мероприятии, посвященном премьере фильма "Мастер и Маргарита". Звезда заявила, что не верит в паранормальное. Однако некоторыми приметами знаменитость пренебрегать не рискует. Особенно, если на кону стоит успех съемочного процесса.

Лиза Моряк рассказала, что однажды оказалась в гробу с бутылкой алкоголя. Звезда объяснила, что провести какое-то время в месте упокоения ей пришлось на съемках фильма "Здравствуйте, вам пора". Но, согласно давней примете, съемочная группа положила в гроб спиртное, хотя этого не требовал сценарий.

"Есть такой обычай, когда артист ложится в гроб, ему под подушку кладут бутылку с алкоголем", – поделилась артистка.

По словам Моряк, съемки эпизода прошли гладко. А когда нужные кадры были отсняты, члены команды достали "оберег" из гроба и распили алкоголь. Судя по всему, несмотря на странные обстоятельства, этот опыт оставил у знаменитости приятные впечатления. Вероятно, все дело в том, что она искренне любит свое дело и полностью ему отдается. Ранее "Дни.ру" писали, что Лиза Моряк раскрыла причину раннего возвращения в кино после родов.