“Берете – и рожаете”: Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале

Популярная телеведущая вновь оказалась в центре скандала. Юлия Барановская обнародовала правду в эфире на федеральном канале.

После развода с Андреем Аршавиным карьера знаменитой телеведущей пошла в гору. Она вместе с Александром Гордоном ведет программу "Мужское / Женское" на федеральном канале. Зачастую предметом обсуждения общественности становятся жизненные монологи Юлии Барановской в эфире шоу.

На днях Юлия Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале. В этот раз гостем программы стала женщина, которая занимается воспитанием пятерых наследников. Она решила попросить помощи у ведущих спасти ее от мужа, который отличился нездоровым поведением на глазах у своих детей.

Бывшая супруга Андрея Аршавина не смогла пройти мимо ситуации и высказала свое мнение по поводу . Знаменитость не понимает, где женщины находят таких проблемных мужчин. Юлия Барановская убеждена, что героине нужно разобраться сначала в себе, а не искать нового избранника. Иначе она снова обречена попасть в руки ненадежного человека.

"Где же вы девочки берете все это? Один пьет, другой сидит, третьи еще какой-то. Где вы их берете? Да еще и не просто берете — а еще и рожаете им на радость", – высказалась Юлия Барановская.

Стоит отметить, что поклонники зачастую соглашаются с мнением популярной артистки. Более того, Юлия Барановская для них является предметом для подражания и экспертом в любовных отношениях. Как известно, знаменитость занимается воспитанием троих детей. Артистка рассталась с Андреем Аршавиным во время третьей беременности.

Ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Барановская назвала свое яркое отличие.