Отмененная в России Лолита одной фразой припечатала к стенке своих хейтеров

Лолита Милявская записала обращение к народу. Певица рассказала, чем занимается без концертов.

Певиц и телеведущая Лолита Милявская за годы активной карьеры собрала вокруг себя многомиллионную армию фанатов. Прославилась звезда отнюдь не только из-за сильных творческих способностей, зачастую она просто эпатировала публику скандальным поведением, неоднозначными заявлениями или вульгарными нарядами.

Однако "голая" вечеринка, организованная в конце минувшего года Настей Ивлеевой, стала для Лолиты Милявской точкой невозврата. Этот скандал прогремел на всю страну громче любого новогоднего салюта. И на этот раз исполнительницу хита "Ориентация север" никто не простил.

Не смог добиться прощения даже народный артист России Филипп Киркоров. Ни публичные извинения, ни финансовая помощь жителям Белгорода не вернули музыканта на отечественную эстраду. Настя Ивлеева и вовсе ответила перед судом – она получила административный штраф.

Лолита Милявская лишилась концертов. Кроме того, она заработала дополнительную порцию хейта за ролик 2019 года.

На днях стало известно, что очередное выступление звезды – в подмосковном Раменском – отменили. А пока зрители возвращали билеты, артистка записала новое видеообращение, в котором порассуждала на тему философии стоицизма. Всего одной мудрой фразой исполнительница припечатала к стенке своих хейтеров.

"Не принимай никакой негатив. Пока ты его не примешь, он принадлежит тому, кто его принес", – подчеркнула Лолита Милявская.