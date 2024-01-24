"У меня новость": дочь Алферовой назначила дату поминания усопшей легенды

Ксения Алферова выступила с важным сообщением в своих социальных сетях.

Не секрет, что актриса является представительницей актерской династии. Она выросла в семье знаменитых артистов, Ирины Алферовой и Александра Абдулова, и с самого детства была окружена творчеством. Неудивительно, что теперь Ксения Алферова и сама является востребованной и известной актрисой.

Многие поклонники знают, что к делу своей жизни звезда относится с большим трепетом и любовью. Это можно заменить не только по ее работам на сцене и в кино, но и по социальным сетям. Дочь Ирины Алферовой часто организует громкие проекты, направленные на благотворительность и культурное развитие общества, и активно рассказывает о них в своем блоге.

Накануне Ксения Алферова поделилась с подписчиками прекрасной новостью об очередном своем детище. Актриса объявила о предстоящей премьере ее моноспектакля "Моя Цветаева", посвященного жизни и творчеству поэтессы Марины Цветаевой. К счастью, насладиться постановкой зрители смогут совсем скоро. В своем посте звезда назначила дату поминания усопшей легенды.

"У меня прекрасная новость для меня и многих моих подписчиков! 5 февраля состоится премьера моего любимого моноспектакля "Моя Цветаева" на сцене театра им. Ермоловой!" – рассказала Ксения Алферова.

Артистка добавила, что склонна к перфекционизму, поэтому всегда стремится к совершенству. Это касается и спектакля, над которым она очень долго и упорно работала. Дочь Ирины Алферовой пригласила подписчиков оценить ее труды воочию и пообещала им красивое, глубокое и захватывающее зрелище. А ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Алферова заявила о подарке для россиян.