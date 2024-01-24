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Среда 24 января

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Дожили: русский патриот Борис Корчевников решил покинуть Москву

Дожили: русский патриот Борис Корчевников решил покинуть Москву
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Телеведущий сделал заявление в эфире программы "Жизнь и судьба". Свежий выпуск появился на экранах 24 января.

Известный актер, телеведущий и медиаменеджер Борис Корчевников за годы активной карьеры собрал огромную армию поклонников. Россияне полюбили артиста не только за творческие способности, но и за крепкую патриотическую позицию. За последние два года знаток медиасферы продемонстрировал ее наиболее ярко.

Однако во время очередного выпуска программы "Жизнь и судьбы" на телеканале "Россия 1" журналист умудрился шокировать публику свои заявлением. Оказалось, что Борис Корчевников решил покинуть Москву. Ведущий выразил желание посетить Донбасс.

Дожили: патриот не посещал новые регионы уже больше полугода. Однако звезда сериала "Кадетство" объяснила, чем привлекает Донбасс.

"Для меня это земля любви, земля, где все вообще по-настоящему, где да – да, а нет – нет, где ты сам себя на эту правду человеческую можешь проверить. Надо будет поехать скоро", – отметил Борис Корчевников.

На философские рассуждения артиста подтолкнула гостья программы – теле– и радиоведущая Тутта Ларсен. Она рассказала, что выиграла грант на реализацию проекта "Православный щит Донбасса".

"Я решила снять проект про христианство в современном Донбассе и про то, как люди помогают Церкви, а Церковь – людям", – поделилась собеседница Бориса Корчевникова.

24 января 2024, 11:31
Борис Корчевников. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
smotrim.ru / шоу "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1"✓ Надежный источник

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Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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