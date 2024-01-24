Бывшая любовница Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией

Личная жизнь бывшего супруга Ксении Собчак зачастую становится предметом обсуждения общественности. Минувшей осенью 51-летний актер вышел в свет с новой избранницей, которая намного его моложе. Совпадение ли, что бывшая любовница Максима Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией?
Нино Нинидзе любит общаться со своими поклонниками. Она активно ведет свой микроблог, в котором делится мыслями и подробностями личной жизни. На днях она опубликовала душераздирающий пост. Артистка поделилась мыслями о том, что ей надоело показывать себя сильной. Бывшая Максима Виторгана убеждена, что если ты показываешь слабину, то люди вокруг начинают показывать на тебя пальцем.
"В общем я за..алась думать о том, какая я должна быть!" – выругалась Нино Нинидзе.
За отношениями Максима Виторгана и Нино Нинидзе наблюдала вся страна. Однако в последнее время пара перестала выходить на светские мероприятия вместе. Ходили слухи, что возлюбленные расстались. Однако никто из них не давал комментарии по этому поводу.
После того, как артист вышел в свет с новой пассией, слухи подтвердились. Что стало конкретной причиной распада союза непонятно. Известно, что новая возлюбленная Максима Виторгана младше него на 28 лет.
Ранее "Дни.ру" писали, что счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына.