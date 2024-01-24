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Бывшая любовница Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией

Бывшая любовница Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией
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Экс-возлюбленная знаменитого актера написала душераздирающий пост со своими мыслями. Неужели это следствие того, что Максим Виторган показал переключился на юную девушку?

Личная жизнь бывшего супруга Ксении Собчак зачастую становится предметом обсуждения общественности. Минувшей осенью 51-летний актер вышел в свет с новой избранницей, которая намного его моложе. Совпадение ли, что бывшая любовница Максима Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией?

Нино Нинидзе любит общаться со своими поклонниками. Она активно ведет свой микроблог, в котором делится мыслями и подробностями личной жизни. На днях она опубликовала душераздирающий пост. Артистка поделилась мыслями о том, что ей надоело показывать себя сильной. Бывшая Максима Виторгана убеждена, что если ты показываешь слабину, то люди вокруг начинают показывать на тебя пальцем.

"В общем я за..алась думать о том, какая я должна быть!" – выругалась Нино Нинидзе.

За отношениями Максима Виторгана и Нино Нинидзе наблюдала вся страна. Однако в последнее время пара перестала выходить на светские мероприятия вместе. Ходили слухи, что возлюбленные расстались. Однако никто из них не давал комментарии по этому поводу.

После того, как артист вышел в свет с новой пассией, слухи подтвердились. Что стало конкретной причиной распада союза непонятно. Известно, что новая возлюбленная Максима Виторгана младше него на 28 лет.

Ранее "Дни.ру" писали, что счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына.

24 января 2024, 16:30
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал / @ninidzenino✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виторгану наставили рога

Во время спектакля для зрителей действовали особые правила: запрет на разговоры и тактильные контакты. Кроме того, они обязаны были носить маску. На снимке Виторган, похоже, интересуется у режиссера Максима Диденко, долго ли еще ему красоваться в "рогатом" аксессуаре.
Супруге Виторгана, Ксении Собчак, необычная шапочка очень даже идет.
На премьере побывала и дочь знаменитого режиссера Надежда Михалкова.
...а также старшая дочь Никиты Сергеевича - продюсер и актриса Анна Михалкова.
Актриса Полина Киценко выбрала для похода в театр достаточно смелый наряд.
Особенность спектакля - полное вовлечение зрителей в происходящее на сцене.
Актер Константин Крюков с женой Алиной.
Надежда Оболенцева, Ксения Собчак и Светлана Бондарчук (слева направо) получили от зрелища огромное удовольствие.
Владимир Кошевой исполняет роль Дубровского.
А Равшана Куркова играет Машу.
Одновременно посмотреть спектакль могли лишь 80 зрителей. Они делились на группы и следовали разными маршрутами. Одни видели историю глазами Троекурова, другие - глазами Дубровского.

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