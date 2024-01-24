Бывшая любовница Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией

Экс-возлюбленная знаменитого актера написала душераздирающий пост со своими мыслями. Неужели это следствие того, что Максим Виторган показал переключился на юную девушку?

Личная жизнь бывшего супруга Ксении Собчак зачастую становится предметом обсуждения общественности. Минувшей осенью 51-летний актер вышел в свет с новой избранницей, которая намного его моложе. Совпадение ли, что бывшая любовница Максима Виторгана выругалась после выхода актера с новой пассией?

Нино Нинидзе любит общаться со своими поклонниками. Она активно ведет свой микроблог, в котором делится мыслями и подробностями личной жизни. На днях она опубликовала душераздирающий пост. Артистка поделилась мыслями о том, что ей надоело показывать себя сильной. Бывшая Максима Виторгана убеждена, что если ты показываешь слабину, то люди вокруг начинают показывать на тебя пальцем.

"В общем я за..алась думать о том, какая я должна быть!" – выругалась Нино Нинидзе.

За отношениями Максима Виторгана и Нино Нинидзе наблюдала вся страна. Однако в последнее время пара перестала выходить на светские мероприятия вместе. Ходили слухи, что возлюбленные расстались. Однако никто из них не давал комментарии по этому поводу.

После того, как артист вышел в свет с новой пассией, слухи подтвердились. Что стало конкретной причиной распада союза непонятно. Известно, что новая возлюбленная Максима Виторгана младше него на 28 лет.

Ранее "Дни.ру" писали, что счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына.