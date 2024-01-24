Оказалась заперта в 4 стенах: Шпица подхватила опасную заразу вслед за сыном

Екатерина Шпица поделилась с подписчиками печальными новостями. Выяснилось, что ее подкосила болезнь.

Еще совсем недавно просторы российского Интернета пестрили новогодними поздравлениями от самых знаменитых и популярных жителей нашей страны. Многие звезды насыщенно провели заслуженные каникулы и уже ворвались в рабочие будни с новыми силами. Но некоторым праздники преподнесли неприятные сюрпризы. В их числе оказалась и Екатерина Шпица.

В социальных сетях актриса рассказывала, что встретила Новый год в теплой обстановке – со своими родными и близкими. Знаменитость делилась в блоге трогательными семейными кадрами, а в середине января внезапно перестала радовать подписчиков контентом. Как выяснилось, у ее исчезновения была веская причина.

Накануне Екатерина Шпица вышла на связь с поклонниками и рассказала о случившемся. Звезда призналась, что подхватила заразу вслед за сыном. Болезнь оказалась настолько опасной, что артистка, по ее признанию, была заперта в четырех стенах целую неделю. Но, к счастью, несколько дней назад недомогание отступило. Теперь знаменитость готова вернуться в строй и покорять новые вершины.

"В минувшее воскресенье стала чувствовать себя здоровой, пара дней на проверку, не случится ли второй волны, как было у сына, и вот – собираюсь лететь на сессию", – поделилась с фанатами своей радостью актриса.

Многие подписчики не смогли пройти мимо и поддержали свою любимицу в комментариях. Одни написали, что звезда прекрасно выглядит, а другие пожелали ей скорейшего выздоровления. А ранее "Дни.ру" писали, что Екатерина Шпица выступила с заявлением.