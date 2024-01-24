Ушли одна за другой: Россия потеряла двух знаменитых артисток

Поклонники не могут поверить в произошедшее. Не стало талантливых женщин с большой буквы.

Новый год в жизни многих начался с досадных новостей. На днях стало известно, что Россия потеряла двух знаменитых артисток в конце января. Они ушли одна за другой. Людмила Канагина и Надежда Бондарева-Капитанова являлись цирковыми гимнастками.

Карьера Людмилы Канагиной в цирке началась в 1965 году. Она стала звездой конно-балетной пантомимы "Бахчисарайская легенда", в которой сыграла роль "невольницы" и "татарина". Позже артистка стала участницей ансамбля "Горская легенда" и стала выступать сольно. Казалось, что нет таких номеров, с которыми она бы не справилась. Ее грация, ловкость и сила впечатляли зрителей. Многим запомнился один из невероятных трюков артистки. Она взлетела с галопирующей лошади на трапецию, демонстрируя высокохудожественный номер с заворотом на одной руке в воздухе.

Людмила Канагина ушла на 87 году жизни. Сын артистки подтвердил информацию. Однако конкретная причина смерти не озвучена. Талант, мастерство и смелость покойной звезды цирка остаются в памяти народа и воодушевляют ее последователей.

Надежда Бондарева-Капитанова начала свою цирковую карьеру в 1955 году, когда стала участницей программы Антонины Хазовой. Однако прославил Надежду номер, который она придумала сама. Звезда выступала на трапеции и добавила в свою программу некоторые упражнения гимнастов-мужчин. Даже с этой непростой задачей ловкая женщина справилась на отлично. Артистка поднималась по канату вверх и выполняла сложные трюки без страховки. Знаменитость проявила мастерство на разнообразных цирковых аренах и была признана одной из самых талантливых артисток своего времени.



Надежда Бондарева-Капитанова покинула нас в возрасте 91 года. Причина не указывается. Стоит отметить, что ее вклад в будущее циркового искусства огромно — она была наставницей и вдохновением для многих коллег по цеху.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, кого из знаменитостей потеряли россияне в 2023 году.

