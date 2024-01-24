Куда делся Филипп Киркоров: оскандалившаяся звезда покинула Россию

Примадонн отечественной эстрады после "голой" вечеринки предпочел не оставаться в Москве.

Исполнителя хита "Зайка моя" заметили в Нью-Йорке. Филипп Киркоров, как сообщает телеканал "360", пришел на концерт своей коллеги Мадонны. Никаких комментариев певец очевидцам не давал. Нет информации и о длительности нахождения отечественной звезды за границей. Уехал навсегда или просто решил развеяться после скандала? Пока достоверных ответов на эти вопросы артист не дал.

Ранее Филипп Киркоров принял участие в концерте, который был организован в Дубае. На российской сцене его пока видеть не хотят. Напомним, что в конце прошлого года певец засветился на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. После этого мероприятия, как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Киркоров лишился возможности работать. Его вырезали из эфиров на федеральных каналах, а организаторы корпоративных вечеринок решили не продолжать сотрудничество с оскандалившимся певцом. Не помогли артисту даже публичные извинения, которые он записал на видео.

Более того, представители налоговых органов страны внимательнее присмотрелись к деньгам артиста. Оказалось, что он числится в должниках. Приставы взыскали с Филиппа Киркорова около 8 млн. рублей, сообщает "Царьград".

Напомним, что трудности в счастливой и сытой жизни после "голой" вечеринки начались и у других представителей отечественного шоу-бизнеса. С Настей Ивлеевой разорвали контракты крупные рекламодатели, Дима Билан, Лолита, Анна Асти остались без приглашений на масштабные сборные концерты. Их персоны, вероятно, попали в некий стоп-лист. Не помогли ни публичные извинения, ни благотворительность, которую оскандалившиеся звезды начали демонстрировать публике.