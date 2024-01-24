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Среда 24 января

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Ирина Аллегрова и "голая вечеринка": Никас Сафронов раскрыл правду о звездной подруге

Ирина Аллегрова и "голая вечеринка": Никас Сафронов раскрыл правду о звездной подруге
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Художник много лет знаком с певицей. Он не стал скрывать правду о ней, считая, что об этом должны знать все.

"Шальная императрица" отечественного шоу-бизнеса в последнее время не очень часто появляется на сцене. Женщине исполнилось 72 года, поэтому она в разы снизила творческую активность, переключившись на работу в сфере благотворительности. Приятель Ирины Аллегровой Никас Сафронов, как пишет WomanHit, раскрыл секрет певицы.

Исполнительница хита "Младший лейтенант" всегда была открыта к экспериментам. Она часто решалась на смелые шаги, но никогда не переступала грань дозволенного, считает художник. Более того, светские тусовки никогда не привлекали Ирину Александровну.

"Ей это не нужно. Аллегрова никогда бы не позволила себе посетить "голую" вечеринку — вроде той, на которой недавно собирались российские певцы", – пояснил Сафронов.

Певица четко осознает, что на нее ровняются поклонники. По этой причине важно подавать правильный пример.

Артисты, которые приняли приглашение Ивлеевой и явились на скандальное мероприятие, лишь позже сделали вид, что поняли эту простую истину. Напомним, что записи со словами раскаяния опубликовали многие участники вечеринки, в том числе Филипп Киркоров. Артиста вырезали из эфиров федеральных каналов и отказались от запланированных выступлений.

"Ира — человек слова. Она сказала, что в сегодняшнее время не лучшее для пышных концертов — и не стала гастролировать. Хотя, конечно, поклонники по ней очень скучают", – заключил друг звезды.

Сейчас народная артистка РФ активно занимается вопросами благотворительности. При этом женщина не афиширует объемы оказываемой помощи, считая подобное не поводом для хвастовства.

24 января 2024, 06:19
Ирина Аллегрова. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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