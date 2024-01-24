Бред абсолютный: Федор Добронравов поставил на место любителей давать советы

Актер уверен, что каждый человек имеет право на собственные ошибки. Таким образом формируется жизненный опыт.

Звезда "Сватов" мог бы давать наставления молодому поколению. 62-летний Федор Добронравов состоялся и в профессии, и в личной жизни. При этом мужчина уверен, что каждый человек должен пройти свой собственный путь, совершая ошибки и осознавая полученный опыт, сообщает "Пятый канал".

"Бред абсолютный — делать наставления молодежи. Все равно любой ребенок на свои грабли наступит. Никакого наставления не нужно делать", – пояснил свою позицию актер.

Федор Добронравов пояснил, что важной задачей для мам и пап. бабушек и дедушек, теть и дядь является достойное проживание собственной жизни. Успех, честность и упорство в работе – лучший пример правильного поведения для подрастающего поколения. это, по сути, и является тем самым наставлением.

Отец двух сыновей считает, что каждый ребенок должен понимать, что родители его примут и поймут, даже если будет совершена ошибка. Наличие поддержки в семье дает подрастающему поколению мощный фундамент, на котором можно построить успешное и счастливое будущее.

Федор Добронравов на своем примере демонстрирует эффективность озвученной методики. Его старший сын Виктор – лидер музыкальной группы под названием "Ковер-вертолет", Заслуженный артист РФ, сыгравший в десятках успешных фильмов. Подарил отцу и матери двух внучек. Младший сын Иван также решил стать актером. Он окончил Щукинское училище. В 2010 году стал обладателем звания "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Перемирие". Подарил отцу Федору еще двоих продолжателей рода – внука и внучку.