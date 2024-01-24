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Среда 24 января

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Мы не строим отношений: Андрей Чадов огорошил признанием о своем браке

Мы не строим отношений: Андрей Чадов огорошил признанием о своем браке
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Артист два года назад тайно женился на модели, с которой долгое время встречался.

Модель Анастасия Виноградова смогла завоевать сердце популярного актера. Андрей Чадов не стал скрывать секрет крепкого брака. Оказывается, для крепких отношений важно, по мнению артиста, наслаждаться друг другом. Мужчина на примере своего союза демонстрирует эффективность подобного подхода, сообщает "Пятый канал".

"Дело в том, что мы не строим отношений. Хорошо — и все. Я поэтому и женился. Ничего мы не строим, нет никаких специальных способов существования. Нам просто хорошо вместе, Наслаждаемся", — пояснил актер.

Личная жизнь Андрея Чадова всегда привлекала интерес поклонников. Он всегда выбирал ярких спутниц. Пять лет актер встречался со звездой мюзиклов Светланой Светиковой. Многие считали, что отношения обязательно закончатся свадьбой и рождением детей. Надежды не оправдались. Влюбленные расстались, не афишируя причин произошедшего.

Позже в Сети появлялась противоречивая информация о возможных романтических отношениях Андрея Чадова с Анастасией Задорожной, Юлией Барановской и Аленой Шишковой. Актер же нашел свою любовь неожиданно. Его выбор пал на модель Анастасию Виноградова. Молодые люди длительное время встречались, а летом 2022 года тайно зарегистрировали брак. Поклонники с нетерпением ждут информации о пополнении в семействе. Пока данных об общих детях нет.

Андрей Чадов состоялся в профессии. За плечами актера десятки успешных проектов, фильмов и ролей в театре. Наиболее известные киноленты, в которых он принял участие: "Живой", "Тихая застава", "Бесстыдники", "Игра на выживание – 2".

24 января 2024, 04:49
Андрей Чадов. Фото: © Dmitry Golubovich\Russian Look/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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