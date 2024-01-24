Мы не строим отношений: Андрей Чадов огорошил признанием о своем браке

Артист два года назад тайно женился на модели, с которой долгое время встречался.

Модель Анастасия Виноградова смогла завоевать сердце популярного актера. Андрей Чадов не стал скрывать секрет крепкого брака. Оказывается, для крепких отношений важно, по мнению артиста, наслаждаться друг другом. Мужчина на примере своего союза демонстрирует эффективность подобного подхода, сообщает "Пятый канал".

"Дело в том, что мы не строим отношений. Хорошо — и все. Я поэтому и женился. Ничего мы не строим, нет никаких специальных способов существования. Нам просто хорошо вместе, Наслаждаемся", — пояснил актер.

Личная жизнь Андрея Чадова всегда привлекала интерес поклонников. Он всегда выбирал ярких спутниц. Пять лет актер встречался со звездой мюзиклов Светланой Светиковой. Многие считали, что отношения обязательно закончатся свадьбой и рождением детей. Надежды не оправдались. Влюбленные расстались, не афишируя причин произошедшего.

Позже в Сети появлялась противоречивая информация о возможных романтических отношениях Андрея Чадова с Анастасией Задорожной, Юлией Барановской и Аленой Шишковой. Актер же нашел свою любовь неожиданно. Его выбор пал на модель Анастасию Виноградова. Молодые люди длительное время встречались, а летом 2022 года тайно зарегистрировали брак. Поклонники с нетерпением ждут информации о пополнении в семействе. Пока данных об общих детях нет.

Андрей Чадов состоялся в профессии. За плечами актера десятки успешных проектов, фильмов и ролей в театре. Наиболее известные киноленты, в которых он принял участие: "Живой", "Тихая застава", "Бесстыдники", "Игра на выживание – 2".