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Среда 24 января

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Его слишком много: Валерия не стала скрывать желание выгнать Пригожина

Его слишком много: Валерия не стала скрывать желание выгнать Пригожина
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Певица и продюсер вместе уже много лет. Так ли счастливы супруги, которые и работают, и отдыхают вместе?

55-летняя исполнительница хита "Часики" не стала скрывать желания иногда побыть без продюсера. Иосиф Пригожин, являясь еще и мужем Валерии, все свое время проводит рядом с любимой. В ряде случаев артистке подобная близость мешает, пишет женский журнал "Клео.ру".

Супруги вместе 20 лет, но по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами. Сильные чувства не мешают Валерии иногда вынуждать супруга уходить из гримерки. Оказывается, продюсер изматывает артистку информацией о подготовке к выступлению. Он начинает расхаживать, отвечать на десятки телефонных звонков и всячески отвлекать женщину.

"Иногда его слишком много. Не могу нормально подготовиться. Так я просто свой концерт не отработаю. У каждого должна быть какая-то зона. Лучший способ его проводить культурно с гримерки — начать распеваться", — поделилась секретом звезда.

Валерия не скрывает, что во время гастролей просит номер с двумя комнатами. Подобное желание также обусловлено необходимостью немного отдаляться от супруга во время его интенсивной работы. При этом певица не считает Иосифа Пригожина тяжелым или вредным человеком. Она осознает, что сейчас популярность – это не только талант певца, но и прилагаемые усилия продюсера.

Напомним, что вторым мужем певицы стал продюсер Александр Шульгин. Во время брака у супругов родились трое детей. Развод прогремел на всю страну. Женщина рассказала о пьянстве второй половинки, избиениях и унижениях. Иосиф Пригожин стал для Валерии третьим мужем. Общих малышей у влюбленных нет.

24 января 2024, 04:21
Валерия. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

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