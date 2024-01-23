Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больницеПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дыхНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпыИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Лента новостей

Вторник 23 января

22:01Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна 20:06"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова 19:17Увез тайный любовник: Семенович честно рассказала об отъезде из России 18:18"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей 17:52Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас 16:37"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой 15:18Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической 13:08"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике 10:43"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости 08:27Как научить ребенка копить деньги: три совета родителям 07:49Идти и не падать: три совета для любителей гулять по ледяным дорожкам 07:22Все непросто: актер Нигамедзянов рассказал правду о съемках "Бременских музыкантов" 06:38Кому и когда не стоит пить кофе: врач дал ценные советы 06:02Катя Лель не стала скрывать настоящую причину развода с любимым 02:08Назван оригинальный способ надолго сохранить мужское здоровье 01:45Раскрыт секрет сохранения красоты и здоровья кожи зимой 22:17"Это абсурд": Собчак заступилась за неплательщицу Блиновскую 21:43"Что с глазом у ребенка?": на кадрах с внучкой Валерии заметили странность 20:31"Не очень хорошо": стало известно о состоянии 84-летней Ларисы Лужиной 19:22Гоген Солнцев вызвал на бой Киркорова: Задушил меня на съемках 18:28Девять выкидышей: Бородина обнародовала душераздирающую историю 17:04Звезда сериала "Слово пацана" зарабатывает на своих поклонницах по-крупному 16:16В королевской семье беда: у опальной герцогини обнаружен рак 15:55Развода не будет? Кудрявцева огорошила признанием о расставании с мужем 14:55"Сложная история": Айвазов раскрыл правду о проблемах со здоровьем Хлебниковой 13:33Сияющий от счастья Билан показал нового члена семьи 11:06Довели до слез: Арзамасова не сдержала эмоций на публике 09:28Врачи забили тревогу: в семье тяжелобольной Заворотнюк пополнение 08:12Топ-3 совета от кинолога для здоровья и счастья собаки 07:41Мошенники придумали новый хитрый способ обмана россиян 06:52Слабость и головная боль: россиян предупредили о мощной магнитной буре 06:27Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене 06:0570 лет Леониду Ярмольнику: вспоминаем скандальные факты из жизни именинника 05:48Нашли мертвого в машине: что случилось с актером из "Склифосовского" 03:52Стресс или возраст? Лидия Федосеева-Шукшина потеряла слух 03:05Пять привычек автомобилистов, которые сигнализируют об опасном синдроме 00:07Доведет до больницы: чем опасна сидячая работа 18:02"Располневшая тетка": Митя Фомин жестко прошелся по стилисту Александру Рогову 17:18"В топе давно не он": Филиппу Киркорову посоветовали взять пример с SHAMAN'а 16:09"Жить тяжело": столкнувшаяся с проблемами Собчак пожаловалась на упадок сил 15:24В бойкоте Киркорова в России внезапно нашли след Пугачевой 13:03Обнародована причина шокировавшей народ смерти Меладзе 12:01Скрывшая пополнение в семье Бородина предъявила публике малышку 11:13"Брачные танцы": Ушедшая от мужа Кудрявцева зажигает с другим 08:14Чем может грозить тотальное увеличение груди? 06:17Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Иван Васильевич меняет профессию"? 04:34Кокосовые осьминоги устроили дуэль – видео 02:09Как понять, что самое время записаться на прием к офтальмологу 00:04Бессонница: эффективные техники самопомощи 22:12Чем заменить куриные яйца в выпечке: список доступных продуктов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна

Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна
45

В королевской семье произошли события, которые заставили принца Гарри задуматься о возвращении на родину.

Принц Гарри может вернуться на родину к своей семье. Такие предположения были озвучены после того, как в монаршей семье началась череда неудач. Как стало известно, Кейт Миддлтон попала в больницу. Принцесса Уэльская перенесла операцию и сейчас находится на реабилитации. Общественная деятельность, которую она вела, будет отложена до окончания пасхальных торжеств.

Состояние здоровья отца Гарри тоже требует большого внимания. По сообщениям СМИ, монарх в скором времени планирует обследование, в связи с чем королевские обязанности на время будут сведены к минимуму.

Возможно, обе эти ситуации заставили младшего наследника британской короны задуматься. Ведь родственные связи куда важнее, чем склоки и распри. Сбежавший в США принц Гарри не раз давал понять, что затосковал по родине, поэтому в скором времени он может вернуться в Великобританию. Он вместе с женой Меган Маркл уже выходил на связь с родными и предлагал помощь.

"Подобные времена напомнили ему (принцу Гарри – Прим. ред.), что жизнь коротка, а семья важна ", – прокомментировал ситуацию некий источник в беседе с прессой.

Так, совсем недавно принц Гарри публично заявил, что чувствует тоску по дому. Выступая в документальном сериале Netflix о себе и Меган, он сказал: "Я скучаю по Великобритании, я скучаю по своим друзьям".

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию в 2020 году. Супруги переехали в США, где живут до сих пор.

23 января 2024, 22:01
The Mirror✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри

Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри

"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова

"Все на нее переписывает": сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова
Сын скандальной звезды даже не подразумевал о планах своего отца. Стало известно, что Бари Алибасов женился в седьмой раз. 76-летний продюсер обручился снова, выбрав в жены свою помощницу Елену, которая заботится о его благополучии и хозяйстве по дому.

Увез тайный любовник: Семенович честно рассказала об отъезде из России

Увез тайный любовник: Семенович честно рассказала об отъезде из России
Анна Семенович призналась, что покинула страну не одна, а вместе с любимым мужчиной. Не секрет, что далеко не всем знаменитостям удается сохранить свою популярность по прошествии лет.

"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей

"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей
Елена Воробей раскрыла секрет шестилетней давности. Оказывается, жена Петросяна устроила для артистки настоящую подставу. После того как Евгений Петросян и Елена Степаненко разошлись, причина их разрыва долгое время оставалась неизвестной.

Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас

Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас
В Сети появились снимки, на которых Рената Литвинова выглядит довольно необычно. Актрису часто называют одной из самых эпатажных российских знаменитостей.

"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой

"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой
Марина Анисина призналась, что их любовь с Никитой Джигурдой только крепчает под натиском провокаций. Марина Анисина заявила в своем блоге, что скандал вокруг видео с участием ее мужа и Анастасии Волочковой никак не повлиял на их отношения с шоуменом.

Выбор читателей

22/01ПндДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене 23/01Втр"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости 22/01ПндВрачи забили тревогу: в семье тяжелобольной Заворотнюк пополнение 22/01ПндВ королевской семье беда: у опальной герцогини обнаружен рак 23/01ВтрБез шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической 22/01Пнд"Что с глазом у ребенка?": на кадрах с внучкой Валерии заметили странность