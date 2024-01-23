Увез тайный любовник: Семенович честно рассказала об отъезде из России

Анна Семенович призналась, что покинула страну не одна, а вместе с любимым мужчиной.

Не секрет, что далеко не всем знаменитостям удается сохранить свою популярность по прошествии лет. Однако звезде фильма "Жизнь после жизни" эта проблема не знакома. Она по-прежнему активно снимается, является желанной гостьей светских мероприятий и может похвастаться внушительным числом подписчиков в социальных сетях. Но одного важного кусочка пазла в жизни Анны Семенович пока не хватает.

Несмотря на славу и большое количество поклонников, певица ни разу не была замужем официально. При этом знаменитость не скрывает, что мечтает о семье и детях. Впрочем, не исключено, что в ближайшем будущем ее желание все же исполнится.

Как известно, сейчас Анна Семенович не одинока. Актриса не раз упоминала в своем блоге таинственного возлюбленного, которого пока не представила публике. Судя по всему, голубки счастливы вместе и строят серьезные отношения. Ведь недавно тайный любовник даже увез блондинку из страны.

На днях звезда поделилась с подписчиками радостью, опубликовав снимок с отпуска. Певица рассказала, что наслаждается отдыхом на Мальдивах. А накануне она ответила на вопросы подписчиков и честно рассказала о своем отъезде из России. Оказалось, что в путешествие актриса отправилась не одна, а вместе с любимым человеком.

Остается только надеяться, что у этой истории будет счастливый конец, и знаменитость наконец обретет то, о чем мечтает. Впрочем, если верить звездам, приятные изменения не за горами. Ранее "Дни.ру" писали, что в личной жизни Анны Семенович назрели перемены.