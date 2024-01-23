Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больницеПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дыхНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпыИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Лента новостей

Вторник 23 января

18:18"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей 17:52Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас 16:37"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой 15:18Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической 13:08"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике 10:43"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости 08:27Как научить ребенка копить деньги: три совета родителям 07:49Идти и не падать: три совета для любителей гулять по ледяным дорожкам 07:22Все непросто: актер Нигамедзянов рассказал правду о съемках "Бременских музыкантов" 06:38Кому и когда не стоит пить кофе: врач дал ценные советы 06:02Катя Лель не стала скрывать настоящую причину развода с любимым 02:08Назван оригинальный способ надолго сохранить мужское здоровье 01:45Раскрыт секрет сохранения красоты и здоровья кожи зимой 22:17"Это абсурд": Собчак заступилась за неплательщицу Блиновскую 21:43"Что с глазом у ребенка?": на кадрах с внучкой Валерии заметили странность 20:31"Не очень хорошо": стало известно о состоянии 84-летней Ларисы Лужиной 19:22Гоген Солнцев вызвал на бой Киркорова: Задушил меня на съемках 18:28Девять выкидышей: Бородина обнародовала душераздирающую историю 17:04Звезда сериала "Слово пацана" зарабатывает на своих поклонницах по-крупному 16:16В королевской семье беда: у опальной герцогини обнаружен рак 15:55Развода не будет? Кудрявцева огорошила признанием о расставании с мужем 14:55"Сложная история": Айвазов раскрыл правду о проблемах со здоровьем Хлебниковой 13:33Сияющий от счастья Билан показал нового члена семьи 11:06Довели до слез: Арзамасова не сдержала эмоций на публике 09:28Врачи забили тревогу: в семье тяжелобольной Заворотнюк пополнение 08:12Топ-3 совета от кинолога для здоровья и счастья собаки 07:41Мошенники придумали новый хитрый способ обмана россиян 06:52Слабость и головная боль: россиян предупредили о мощной магнитной буре 06:27Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене 06:0570 лет Леониду Ярмольнику: вспоминаем скандальные факты из жизни именинника 05:48Нашли мертвого в машине: что случилось с актером из "Склифосовского" 03:52Стресс или возраст? Лидия Федосеева-Шукшина потеряла слух 03:05Пять привычек автомобилистов, которые сигнализируют об опасном синдроме 00:07Доведет до больницы: чем опасна сидячая работа 18:02"Располневшая тетка": Митя Фомин жестко прошелся по стилисту Александру Рогову 17:18"В топе давно не он": Филиппу Киркорову посоветовали взять пример с SHAMAN'а 16:09"Жить тяжело": столкнувшаяся с проблемами Собчак пожаловалась на упадок сил 15:24В бойкоте Киркорова в России внезапно нашли след Пугачевой 13:03Обнародована причина шокировавшей народ смерти Меладзе 12:01Скрывшая пополнение в семье Бородина предъявила публике малышку 11:13"Брачные танцы": Ушедшая от мужа Кудрявцева зажигает с другим 08:14Чем может грозить тотальное увеличение груди? 06:17Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Иван Васильевич меняет профессию"? 04:34Кокосовые осьминоги устроили дуэль – видео 02:09Как понять, что самое время записаться на прием к офтальмологу 00:04Бессонница: эффективные техники самопомощи 22:12Чем заменить куриные яйца в выпечке: список доступных продуктов 20:03Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса 18:36"Вышла на охоту?": горячую сердцеедку Цымбалюк-Романовскую обсуждают в Сети 18:15Гузеева врезала Сябитовой и довела гостя до слез на "Давай поженимся!"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой

"Он святой": Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой
256

Марина Анисина призналась, что их любовь с Никитой Джигурдой только крепчает под натиском провокаций.

Марина Анисина заявила в своем блоге, что скандал вокруг видео с участием ее мужа и Анастасии Волочковой никак не повлиял на их отношения с шоуменом. Главное, по словам фигуристки, – не переходить грань дозволенного. В остальном – супруга Никиты Джигурды позволяет ему любые вольности.

Марина Анисина считает, что ограничения мужа в чем-либо чревато потерей интереса с его стороны. Она призналась, что любит своего супруга, что бы ни случилось.

Также жена Никиты Джигурды сказала, что абсолютно спокойно относится к тому, что ее муж и Волочкова так часто общались. Спортсменка заявила, что они просто репетировали. У фигуристки, по ее словам, нет повода ревновать.

"Вообще, Никита святой. То внимание женское, которое он получает... Мужчины, находясь даже рядом со своей женой, ходят на сторону, изменяют." – заявила Анисина.

Таким образом Анисина выразила свое одобрение, доброжелательно отнеслась к развратным играм своего супруга, то есть благословила.

Напомним, что ранее в Сети было опубликовано видео, где Никита Джигурда и Анастасия Волочкова танцевали под песню Успенской "Гитара". Вызывающее поведение старых друзей вызвало много вопросов у общественности: Никита Джигурда трогал свою подругу за интимные места, снял штаны и поцеловал в трусики. Такой финал "репетиции" оказался фатальным для репутации шоумена и балерины. Активисты предложили запретить концерты Волочковой.

23 января 2024, 16:37
Соцсети ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова приняла участие в съемках клипа Джигурды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

В Сети появилось фото Волочковой возле СК РФ: ответственности не избежать

Оскандалившаяся Волочкова перечислила народные методы борьбы со стрессом
Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей

"Заметала следы": молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей
Елена Воробей раскрыла секрет шестилетней давности. Оказывается, жена Петросяна устроила для артистки настоящую подставу. После того как Евгений Петросян и Елена Степаненко разошлись, причина их разрыва долгое время оставалась неизвестной.

Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас

Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас
В Сети появились снимки, на которых Рената Литвинова выглядит довольно необычно. Актрису часто называют одной из самых эпатажных российских знаменитостей.

Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической

Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической
Игорь Николаев появился в социальных сетях в необычном виде. Известный на всю страну музыкант начал сольную карьеру больше 35 лет назад.

"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике

"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике
Яна Рудковская поделилась своим мнением о борьбе с возрастными изменениями. Знаменитая продюсер стоит карьеру в российском шоу-бизнесе уже не одно десятилетие.

"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости

"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости
Старшая наследница Анастасии Заворотнюк поделилась с подписчиками радостью. Последние несколько лет семья звезды "Моей прекрасной няни" является одной из самых обсуждаемых.

Выбор читателей

22/01ПндДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене 22/01ПндВрачи забили тревогу: в семье тяжелобольной Заворотнюк пополнение 23/01Втр"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости 22/01ПндВ королевской семье беда: у опальной герцогини обнаружен рак 22/01Пнд"Что с глазом у ребенка?": на кадрах с внучкой Валерии заметили странность 22/01ПндСияющий от счастья Билан показал нового члена семьи