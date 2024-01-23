Вид облепленной муравьями Литвиновой привел россиян в ужас

В Сети появились снимки, на которых Рената Литвинова выглядит довольно необычно.

Актрису часто называют одной из самых эпатажных российских знаменитостей. Многих яркость звезды привлекает и завораживает, а другие, напротив, считают ее внешний вид чересчур самобытным. Но как бы яростно ни высказывали свою критику недоброжелатели, Рената Литвинова остается такой, какая она есть.

Вероятно, актриса совершенно не боится осуждения и непонимания общественности. Ведь в социальных сетях знаменитой блондинки неизменно продолжают появляться снимки в необычных, а порой и обескураживающих образах. В одном из таких она предстала перед поклонниками накануне.

На днях в Париже стартовала Неделя высокой моды. Рената Литвинова не только вошла в число гостей мероприятия, но и произвела на нем настоящий фурор. Актриса появилась на модном показе в образе, состоящем из черного мини-платья и красного жакета. Однако особое внимание привлекли детали пиджака.

Жакет актрисы декорировали бусинами в виде насекомых, которые выглядят до жути реалистично. Поэтому внешний вид облепленной муравьями Ренаты Литвиновой буквально привел россиян в ужас. Но смутили народ не только искусственные жуки, но и фигура звезды. Некоторые отметили, что на снимках знаменитость кажется похудевшей чуть ли не до истощения.

"Люблю Ренату, но ужас худобы все портит", – написал в комментариях один из пользователей.

Впрочем, это уже не первый раз, когда в Сети отмечают болезненную худобу актрисы. Ранее "Дни.ру" писали о том, как теперь выглядит уехавшая за границу звезда. Многие поклонники отмечали, что, по их мнению, Рената Литвинова стала еще стройнее, чем раньше.